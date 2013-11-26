'Acun 'neşe' istedi, TV8 haber spikeri göbek attı'

Kanaltürk'teki, "2.Sayfa" programına konuk olan TRT eski spikeri Ayşe Egesoy "Acun Ilıcalı TV8'i aldıktan sonra 'Güler yüzlü bir kanal olacak' demişti. Bu açıklamanın ertesi günü kanaldaki spikerlerin tarzı değişti. En son iki spikeri ' Ankara 'nın Bağları' türküsünde karşılıklı oynarken gördüm" dedi.

Aşye Egesoy, şöyle konuştu:

"Acun Ilıcalı TV8'i satın aldıktan sonra yaptığı röportajda "Güler yüzlü bir kanal olacak" dedi. Bu röportajın ertesi günü TV8'i izliyorum. İki tane haber spikeri... Sabah programı... Biri programı sunuyor, diğeri onun konuğu. Tabii onlar da benim gibi Acun'un röportajını okudular 'yeni patron ne istiyor' biliyorlar. Programın bitmesine dakikalar kala bir anda iki haber spikeri "Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları" türküsünü çalıp, ayağa kalkıp oynamaya başladılar. Biri erkek diğeri kadın ... Karşılıklı oynadılar."

Ayşe Egesoy'un bu açıklamasının ardından 'Erken Baskı' programının sunucusu Özge Uzun şu tweetleri attı:

"Sevgili Ayşe Hanım isim vermeden sanırım benim programımdan bahsetmiş. Ne anlatmaya, neyi eleştirmeye çalıştı acaba?

Hayır, pek anlayamadım da, gülmenin ve dans etmenin nesinde kötülük var, ondan soruyorum. Çok sevgiler."