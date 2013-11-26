T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Acun 'neşe' istedi, TV8 haber spikeri göbek attı'

Ayşe Egesoy: Acun Ilıcalı 'güler yüzlü kanal istiyorum' dedi, TV8 haber spikeri 'Ankara'nın Bağları' türküsünde oynadı

26 Kasım 2013 01:41

Kanaltürk'teki, "2.Sayfa" programına konuk olan TRT eski spikeri Ayşe Egesoy "Acun Ilıcalı TV8'i aldıktan sonra 'Güler yüzlü bir kanal olacak' demişti. Bu açıklamanın ertesi günü kanaldaki spikerlerin tarzı değişti. En son iki spikeri ' Ankara 'nın Bağları' türküsünde karşılıklı oynarken gördüm" dedi. 
Aşye Egesoy, şöyle konuştu:
"Acun Ilıcalı TV8'i satın aldıktan sonra yaptığı röportajda "Güler yüzlü bir kanal olacak" dedi. Bu röportajın ertesi günü TV8'i izliyorum. İki tane haber spikeri... Sabah programı... Biri programı sunuyor, diğeri onun konuğu. Tabii onlar da benim gibi Acun'un röportajını okudular 'yeni patron ne istiyor' biliyorlar. Programın bitmesine dakikalar kala bir anda iki haber spikeri "Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları" türküsünü çalıp, ayağa kalkıp oynamaya başladılar. Biri erkek diğeri kadın ... Karşılıklı oynadılar." 
Ayşe Egesoy'un bu açıklamasının ardından 'Erken Baskı' programının sunucusu Özge Uzun şu tweetleri attı: 
"Sevgili Ayşe Hanım isim vermeden sanırım benim programımdan bahsetmiş. Ne anlatmaya, neyi eleştirmeye çalıştı acaba?
Hayır, pek anlayamadım da, gülmenin ve dans etmenin nesinde kötülük var, ondan soruyorum. Çok sevgiler."

ETİKETLER

acuntv8ayşe egesoyözge uzun

İlgili Haberler

TV8'in yeni sahibi Acun Ilıcalı

MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal TV8'in içini boşaltarak ve tüm personelin tazminatlarını ödeyerek Ilıcalı'ya teslim edecek

TV8'i Acun aldı, peki Telegol'e ne olacak?

Spor yorumcusu ve televizyoncu Serhat Ulueren, TV8'deki son durumu ve Telegol ekibine ne olacağını açıkladı

Acun Ilıcalı medayadaki hedeflerin anlatttı

Acun Ilıcalı, 'TV alacak riske girecek bir yapıda olmasam zaten burada da olamazdım' dedi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8'de Özge Uzun'dan isyan!

Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın aldıktan sonra kanalda yeni düzenleme yaptı ve 40 kişilik ekip canlı yayında televizyona veda etti

Acun Ilıcalı, TV8'de bir tek Özge Uzun'a 'kal' dedi!

TV8'de Özge Uzun'un sunduğu 'Erken Baskı' programının Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasıyla kaldırılacağı iddia edilmişti. Ancak Uzun, attığı tweet'le programının devam edeceğini duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24