Acun Ilıcalı, TV8'de bir tek Özge Uzun'a 'kal' dedi!

TV8'in el değiştirmesinin ardından bütün programlar teker teker kanala veda ederken Erken Baskı'nın akıbeti farklı oldu.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 'de çok sayıda program yayından kalkarken haftasonu sabah kuşağı yapımlarından Erken Baskı'nın devam edeceği öğrenildi. Programı sunan Özge Uzun daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada sitem ederek Erken Baskı'nın yayından kalktığını duyurmuştu. Ancak daha sonra Uzun yine twitter adresinden programın devam edeceği duyuruldu.

Uzun, bu sabah yine izleyicilerinin karşısına çıktı ve önümüzdeki haftalarda da yayında olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın aldıktan sonra kanalda yeni düzenleme yaptı ve 40 kişilik ekip canlı yayında televizyona veda etti.

