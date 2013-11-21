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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8'de Özge Uzun'dan isyan!

Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın aldıktan sonra kanalda yeni düzenleme yaptı ve 40 kişilik ekip canlı yayında televizyona veda etti

21 Kasım 2013 11:34

TV8'de haftasonu yayınlanan Özge Uzun'un sunduğu "Erken Baskı" programının Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra yayından kaldırılacağı iddia edildi. Özge Uzun ise "Bana hala yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak öğrendiğim kadarıyla bu hafta sonu Erken Baskı yayını olmayacak!" dedi.

Özge Uzun Instagram hesabından yayınladığı mesajda, "bunu program yayından kalktı olarak algılamaktayım. Anlamaktayım diyorum çünkü zahmet edip bir arayan, bilgi veren olmadı yönetimden..." notunu paylaştı. Takipçilerin destek gören Uzun'un programıyla ilgli herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yapımcı Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın aldıktan sonra kanalda yeni düzenleme yapmıştı. İlk olarak bütün haber programları kaldırıldı ve haber kanalından 40 kişilik ekip canlı yayında televizyona veda etti.

Özge Uzun'un Instagram hesabından yayınladığı mesaj şöyle: 

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