TV8'in yeni sahibi Acun Ilıcalı

Televizyon dünyasının en popüler isimlerinden Acun Ilıcalı, Twitter hesabından "TV8 konusunda Sayın Mehmet Nazif Günal ile anlaştık. Satın alma süreci başladı" diye bir açıklama yaptı.

Bir süredir TV8’i alacağı söylenen Acun Ilıcalı, TV8'in mevcut sahibi MNG Holding'e 70 milyon dolar ödeyerek kanalı satın alacak. Ancak taraflara yakın kaynaklara göre, Ilıcalı bu büyük miktarı tek başına üstlenmeyecek. Acun Ilıcalı’nın, uluslararası bir medya kuruluşuyla ortaklık yapabileceği iddia ediliyor.

MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'ın kanalın içini boşaltarak ve tüm personelin tazminatlarını ödeyerek Ilıcalı'ya teslim edeceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı, şu an Star TV’ye O Ses Türkiye, Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlarını hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100’e giren ünlüler arasında da yer alan Ilıcalı, listede 4 milyon 604 bin TL vergi tahakkuku ile 31. sırada yer almıştı.

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