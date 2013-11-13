T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TV8'in yeni sahibi Acun Ilıcalı

MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal TV8'in içini boşaltarak ve tüm personelin tazminatlarını ödeyerek Ilıcalı'ya teslim edecek

13 Kasım 2013 14:08

Televizyon dünyasının en popüler isimlerinden Acun Ilıcalı, Twitter hesabından "TV8 konusunda Sayın Mehmet Nazif Günal ile anlaştık. Satın alma süreci başladı" diye bir açıklama yaptı.

Bir süredir TV8’i alacağı söylenen Acun Ilıcalı, TV8'in mevcut sahibi MNG Holding'e 70 milyon dolar ödeyerek kanalı satın alacak. Ancak taraflara yakın kaynaklara göre, Ilıcalı bu büyük miktarı tek başına üstlenmeyecek.  Acun Ilıcalı’nın, uluslararası bir medya kuruluşuyla ortaklık yapabileceği iddia ediliyor.

MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'ın kanalın içini boşaltarak ve tüm personelin tazminatlarını ödeyerek Ilıcalı'ya teslim edeceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı, şu an Star TV’ye O Ses Türkiye, Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlarını hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100’e giren ünlüler arasında da yer alan Ilıcalı, listede 4 milyon 604 bin TL vergi tahakkuku ile 31. sırada yer almıştı.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

acun ılıcalıtv8mng holdingmehmet nazif günalhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24