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Spor

TV8'i Acun aldı, peki Telegol'e ne olacak?

Spor yorumcusu ve televizyoncu Serhat Ulueren, TV8'deki son durumu ve Telegol ekibine ne olacağını açıkladı

15 Kasım 2013 02:01

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasının ardından, televizyon camiasında en çok sorulan soru TV8'deki programların ve ekibin ne olacağı yönünde. TV8'de haftanın üç günü Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları saat 22.00'de yayınlanan Telegol programının yapımcısı ve sunucusu Serhat Ulueren programının akıbetini ve TV8'deki son durumu Medyatava'ya değerlendirdi. 

Ulueren, "Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın alma sürecini, bende herkes gibi medyada yazılanlardan çizilenlerden takip ediyorum. TV8'de benim ve ekibimin sözleşmesi 2014 Haziran ayına kadar devam ediyor. Bize henüz ne kanal yönetimi ne de Acun Ilıcalı tarafından hiçbirşey tebliğ edilmedi. Şu anda kanal çalışanlarında gergin bir bekleyiş söz konusu. Kanalda yüksek maaşlı çalışan arkadaşlar var, kıdem tazminatlarının ne olacağı konusunu herkes merak ediyor. İşten çıkartmalar olacak mı? Herşey muğlakta, bu konuda bir açıklama bekleniyor. Benim Acun Ilıcalı ile samimiyetim yok, kendisini tanımıyorum, sadece birkaç defa selamlaşmışızdır. Bizimle devam etmek istiyorlarsa bunu bana ve ekibime tebliğ etmek durumundalar. Biz haftasonu yayınlarımıza hiçbirşey olmamış gibi hazırlanıyoruz, çıkıp yayınımız gerçekleştireceğiz" dedi.

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