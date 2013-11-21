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Acun Ilıcalı medayadaki hedeflerin anlatttı

Acun Ilıcalı, 'TV alacak riske girecek bir yapıda olmasam zaten burada da olamazdım' dedi

21 Kasım 2013 11:22

TV8'in yeni patronu Acun Ilıcalı, medyadaki hedeflerini anlattı. Ilıcalı "Hayatımın hiçbir döneminde TV alayım diye bir düşüncem olmadı. Ama hep risk aldım. Son dönemde hissettiğim bir olaydı. Kanal alma düşüncesi zamanı geldi dedim ve bunu yaptım." dedi.

Acun Ilıcalı Kanaltürk'te katıldığı programda, "TV alacak riske girecek bir yapıda olmasam zaten burada da olamazdım. Muhabirken Acun Firarda yapmaya karar verdim, o riskti. Ben zaten yaptığım 4 programla yeterince dertle boğuşuyorum. Şimdi daha çok mücadele edeceğim, 4 program yerine 7 program yapacağım" diye konuştu.

"Hayatımın hiçbir döneminde para kazanayım diye bir hesap yapmadım. Ama en çok para kazanan yapım şirketiyiz. Biz mutlu olunca zaten iyi işler yapıyoruz, seyirci de mutlu oluyor ki izliyor. Para beni buldu açıkçası ben para peşinde koşmadım" şeklinde ifade etti.

"7 sene kontratsız çalıştım. Her şeyin bir ederi var ve onu takdir ediyor kanal. Şimdi geldik kanal aldık. Hesap yapmayacağım yine ama para kazanılmaz diye bir şey yok" dedi.

"Orantısız kanal sayısı var. Reklam pastası yetmiyor. O kadar iddialı ve agresif kanal var ki kanallar para kazanamıyor" diye konuştu.

"Show TV’den ayrıldığımda 5 kanaldan teklif aldım. Hepsi bana çok iyi davrandı. Ferit Şahenk benimle bir konuşma yaptı. 5 dakika sürdü. Duygusal bölüme çok girdi. Ben iletişim kurup insanlara dokunabiliyorum. Ferit Bey güzel bir konuşma yaptı benimle ve benim silahımla beni vurdu. Bana dokundu. Ben de 5. dakikada ben sizinle çalışacağım dedim. Ayrılırken de samimi konuştuk" dedi.

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