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Politika

'AB'nin Ermeni soykırımı tasarısı kağıt parçası olur, Türkiye aynen iade eder'

AB Bakanı Volkan Bozkır, AB Parlamentosu'nda görüşülecek 'Ermeni soykırımı tasarısı' ile ilgili konuştu

27 Mart 2015 10:25

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan'da 1915 olaylarına ilişkin bir kararı görüşeceğini belirtti. Bozkır, "Ermeni soykırımı tasarısı"nın onaylanması halinde ise "kağıt parçası olmaktan ileri gidemeyeceğini" ve "Türkiye'nin bunu aynen iade edeceğini" söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan Bozkır, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozkır, Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmesi beklenen "Ermeni soykırımı tasarısıyla" ilgili olarak şunları söyledi:

"Tarihçi olmayan kişilerin, siyasi kişilerin parlamentolarda oturup belli bir rüzgarın esmesiyle kararlar alıp bunu olduğundan farklı bir şekilde nitelendirmelerini doğru bulmuyoruz. Avrupa Parlamentosu 15 Nisan'da gündeminde 1915 olaylarını değerlendirecek. Avrupa Parlamentosu'ndan çıkacak kararın, bu sorunun daha yıllarca sürmesine mesnet teşkil edecek bir karar olmamasını diliyoruz. Bunu bilakis geride bırakmamızı sağlayacak ve insanların geleceklerini barış içinde, huzur içinde yaşamalarını sağlayacak kararlar bekliyoruz."

"Ben şahsen hisler yerine aklın galebe çalacağından eminim. Şayet bunun aksine bir durum olursa Avrupa Parlamentosu kararı sadece bir kağıt parçası olmaktan ileriye gitmeyecektir. Böyle bir karar çıkarsa bu Türkiye'ye, Brüksel'deki daimi temsilcimiz vasıtasıyla tebliğ edilecektir. Biz de onu aynı gün aynı şekilde geriye göndereceğiz. Hiçbir yaptırım gücü yoktur, hiçbir etkisi de olmayacaktır."

 

'Kıbrıs sorununu çözmek Suriye'den kolay'

 

Bozkır, İtalyan düşünce kuruluşu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (IAI) düzenlediği bir seminerde konuşurken de Kıbrıs meselesine değindi ve "Türkiye bu sorunu çözmeye çok istekli. Kıbrıs sorununu çözmek, Suriye meselesi ve Ukrayna krizini çözmekten daha kolay. Daha önce iki tarafın da üzerinde anlaşmış olduğu parametreler var. Bu sorun çözülürse, diğer krizler için de örnek olabilir" dedi.

AB Bakanı, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile ilgili olarak Avrupa'da Türkiye'ye yönelik haksız bir algının oluştuğunu da vurguladı ve şunları söyledi:

"Türkiye bu DAEŞ (IŞİD) örgütünü hep terör örgütü olarak kınadı. Ancak maalesef Batılı ülkelerde, sanki Türkiye AB vatandaşlarının bu örgüte katılmasına müsaade ederek bu gruba destek veriyormuş gibi bir algı oluştu. Bu adil değil. Çünkü Türkiye'ye 39 milyon turist vizesiz geliyor. Bunlar turist olarak mı, akademisyen olarak mı, güzel yerleri görmek için, yemek yemek için mi geliyor bilmiyoruz."

"AB'nin, bu insanların Avrupa'dan çıkışını engellemesi lazım" diyen Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu insanlar neden İsviçre, İtalya gibi güzel ülkeleri terk edip bu örgütün yanında savaşmaya gidiyor, bunu düşünmek lazım. Bu insanlar belki de Avrupa'da kendilerini öteki gibi hissedip, tepkisel bir moda giriyor olabilir. Onları toplumun bir parçası haline getirmek ve kendilerini Avrupalı gibi hissetmelerini sağlamak gerekiyor."

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