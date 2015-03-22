Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Erdoğan'a 24 Nisan tepkisi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 24 Nisan'da düzenlenecek Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıldönümü etkinliklerinin, soykırım iddialarının 100'üncü yılında düzenlenecek anma törenlerine denk gelmesini eleştirdi.

Fransız France24 kanalına değerlendirmelerde bulunan Serj Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımla 24 Nisan'daki 'soykırım' anma etkinliklerini sabote etmeye çalıştığını iddia etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Biz ‘soykırım’ törenlerini Türk toplumu da dahil birlik içerisinde anmak istiyorduk. İki ülke ilişkilerinin yeniden inşaası için 2009’da imzalanan protokolun temelinde bu amaç var. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetteki amacım da Türkiye’nin 24 Nisan’da Ermenistan’daki anma etkinliklerinde yer almasıydı. Ancak ne yazık ki inkârcı bir adımla karşı karşıya kaldık." dedi. Sarkisyan, Türkiye’nin tavrının alaycı olduğunu savundu.

‘Ne 24 Nisan'da başladı ne de bitti’

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Çanakkale Savaşları etkinlikleri için 24 Nisan’ın seçilmesi ile ilgili, "Gelibolu Muharebesi, ne 24 Nisan’da başladı ne de 24 Nisan’da bitti. Bu Ermeni halkını yaralayan bir adım oldu." dedi. Ayrıca Türkiye’nin bu adımla soykırım iddialarının 100'üncü yılı anma etkinliklerine engel çıkarmaya çalıştığını savundu.

Her sene soykırımı tanıyan ülkelerin sayısının arttığını belirten Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunun bilincinde olduğunu ve tarihi öneme sahip soykırım iddialarının 100'üncü yılında böyle bir engelleme girişiminde bulunduğunu söyledi. Çanakkale Savaşlarının 100’üncü yıl anması için 24 Nisan’ın seçilmesinin rastgele alınmış bir karar olduğunu da zannetmediğini vurguladı.

‘Anmalar Türk karşıtı değil’

24 Nisan’dan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisi arasında geçen yılki taziye jesti gibi yeni bir uzlaştırıcı jestin olup olmayacağı ile ilgili de Sarkisyan, "Hiçbir zaman, asla diyemeyiz. Ama çok umudum yok" ifadelerini kullandı. Yüzüncü yıl anma etkinliklerinin Türk karşıtı bir etkinlik olmadığını da savunan Sarkisyan, amaçlarının soykırımlara karşı mücadele için uluslararası topluma çağrı yapmak olduğunu söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Fransız televizyonuna verdiği mülakatta, Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan ile yeni bir savaş çıkmasından korktuğunu da kaydetti. Sarkisyan gerek olması halinde Ermenistan’ın savaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Rusya ile Batı arasında yeni bir soğuk savaş çıkmasının da kendisini kokuttuğunu aktardı.