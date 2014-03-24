Abdullah Gül: Sınırları korumakla görevli olan silahlı kuvvetlerimiz görevlerini yerine getirdiler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pazar günü düşürülen Suriye uçağı ile ilgili olarak “Sınırları korumak görevinde olan silahlı kuvvetlerimiz görevlerini yerine getirdiler” dedi.

Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda’da bulunan Gül, Lahey büyükelçiliğinde Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Görüşme öncesi gazetecilere düşürülen Suriye uçağı hakkında açıklamalarda bulunan Gül şunları söyledi:

“Bunlar milli meseleler, ulusal meseleler. Suriye’de olup bitenleri hepimiz biliyoruz, daha önce nelerin olduğunu da biliyoruz. Uçağımızın başına gelenleri biliyoruz ayrıca zaman zaman sınırımızın ihlal edildiğini ve buna tabi karşılık vermek mecburiyetinde olduğumuzu da biliyoruz. Bütün Suriye’de olup bitenleri düşündüğümüzde bu tehlikeli durumu silahlı kuvvetlerimiz karada, havada, denizde teyakkuzdalar. Bu olayda da iki Suriye uçağı Türkiye sahalarına girmek üzereyken ikaz edildi. Birisi döndü, diğeri dönmedi. Türkiye sınırları içerisine girildi. Sınırları korumak görevinde olan silahlı kuvvetlerimiz görevlerini yerine getirdiler. Bu milli bir mesele dolayısıyla görevlerini yerine getirdikleri için tabi ki Genelkurmay başkanımız şahsında da silahlı kuvvetlerimizin tamamına gösterdikleri vazifeden dolayı kendilerine duyduğumuz güveni tekrarladık. Bunlar milli konulardır bunları hepimiz hep beraber sahiplenmemiz gerekir. Bunlar siyasetin dışında konulardır.”