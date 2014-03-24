T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Suriye uçağının düşürülmesini seçimle ilişkilendirmek ihanettir

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sınır ihlali yapan Suriye savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

24 Mart 2014 15:42


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye uçağının düşürülmesi ile yerel seçimler arasında bağlantı kurulmasına sert tepki gösterdi. “Hükümetimiz 'Gelin sınırlarımızı ihlal edin' diye davetiye mi çıkarmış?” diye soran Davutoğlu, şöyle dedi: “Seçimle ilişkilendirmek; basiretsizliktir, art niyetliliktir, ihanettir.”

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sınır ihlali yapan Suriye savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BM Genel Sekreteri’yle görüşme gerçekleştirdim. NATO’ya mektupla bildirimlerde bulunduk. NATO Genel Sekreteri’yle görüştük. Türkiye’nin yanında olduklarını ifade ettiler. Umarız Suriye böyle bir cürete bir daha kalkışmaz. Türkiye barışın yanında olmuştur. Barış kararlılık gerektirir. Kararlığımızdan kimsenin tereddütü olmaz. Angajman kuralı gereği düşürülmüştür.

Zamanlama konusundaki açıklamalar kabul edilemez. Hele bunların Türkiye’de olması üzücü. Hükümetimiz, 'Gelin sınırlarımızı ihlal edin' diye bir davetiye mi çıkarmış? Kimsenin Türkiye’nin haklılığı konusunda şüphe bırakmaması lazım. Seçim manevrası olarak yansıtmaya çalışması ciddiyetsizliktir, Türkiye’nin ilkeli tutumuna aykırıdır. Siyasi ihtilafların unutulması lazım. Tekrar olsa tekrar olacaktır.

Bazı yayın organları Suriye rejiminin sözcüsü gibi davranıyorlar. Her türlü ihlal, mukabelesini görür. Şüphe uyandıran yayınlar yapanları kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum. Seçimlerle ilişkilendirmek basiretsizliktir, art niyetliktir, ihanettir.

Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili kriz masası kuruldu, gelişmeleri takip ediyoruz. Yapılabilecek bir müdahale karşılığını görür. Her türlü tedbir alınmıştır, durum stabildir.”

 

ETİKETLER

birleşmiş milletlersuriyeahmet davutoğlutürkiyezamanihanetdüşürülen uçaksavaş uçağısınır ihlali

İlgili Haberler

Düşürülen uçağın pilotu konuştu

Türk hava sahasını ihlal ederken Türk savaş uçakları tarafından düşürülen Suriye savaş uçağının pilotu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Düşürülen uçağa İran'dan ilk tepki: Seçime yönelik bir hamle

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Abdullahiyan, Türkiye ve Suriye arasında yaşanan askeri gerilimden kaygı duyduklarını belirterek tarafları 'soğukkanlı' olmaya çağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24