Davutoğlu: Suriye uçağının düşürülmesini seçimle ilişkilendirmek ihanettir



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye uçağının düşürülmesi ile yerel seçimler arasında bağlantı kurulmasına sert tepki gösterdi. “Hükümetimiz 'Gelin sınırlarımızı ihlal edin' diye davetiye mi çıkarmış?” diye soran Davutoğlu, şöyle dedi: “Seçimle ilişkilendirmek; basiretsizliktir, art niyetliliktir, ihanettir.”

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sınır ihlali yapan Suriye savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BM Genel Sekreteri’yle görüşme gerçekleştirdim. NATO’ya mektupla bildirimlerde bulunduk. NATO Genel Sekreteri’yle görüştük. Türkiye’nin yanında olduklarını ifade ettiler. Umarız Suriye böyle bir cürete bir daha kalkışmaz. Türkiye barışın yanında olmuştur. Barış kararlılık gerektirir. Kararlığımızdan kimsenin tereddütü olmaz. Angajman kuralı gereği düşürülmüştür.

Zamanlama konusundaki açıklamalar kabul edilemez. Hele bunların Türkiye’de olması üzücü. Hükümetimiz, 'Gelin sınırlarımızı ihlal edin' diye bir davetiye mi çıkarmış? Kimsenin Türkiye’nin haklılığı konusunda şüphe bırakmaması lazım. Seçim manevrası olarak yansıtmaya çalışması ciddiyetsizliktir, Türkiye’nin ilkeli tutumuna aykırıdır. Siyasi ihtilafların unutulması lazım. Tekrar olsa tekrar olacaktır.

Bazı yayın organları Suriye rejiminin sözcüsü gibi davranıyorlar. Her türlü ihlal, mukabelesini görür. Şüphe uyandıran yayınlar yapanları kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum. Seçimlerle ilişkilendirmek basiretsizliktir, art niyetliktir, ihanettir.

Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili kriz masası kuruldu, gelişmeleri takip ediyoruz. Yapılabilecek bir müdahale karşılığını görür. Her türlü tedbir alınmıştır, durum stabildir.”