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Dünya

Düşürülen uçağa İran'dan ilk tepki: Seçime yönelik bir hamle

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Abdullahiyan, Türkiye ve Suriye arasında yaşanan askeri gerilimden kaygı duyduklarını belirterek tarafları 'soğukkanlı' olmaya çağırdı

24 Mart 2014 12:38

İran, Suriye uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle iki ülke arasında çıkan gerilimden kaygı duyduğunu açıkladı. Şam yönetimi, uçağın düşürülmesinin seçime yönelik bir hamle olduğunu da iddia etti.

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında yaşanan askeri gerilimden kaygı duyduklarını belirterek tarafları 'soğukkanlı' olmaya çağırdı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre Abdullahiyan, "Askeri yaklaşımlar, sorunun çözümü için yardımcı olamayacağı gibi durumu daha da karmaşık hale getirecektir" dedi.

Suriye krizinin siyasi yöntemlerle çözülmesi için Tahran ve Ankara arasındaki diyaloğun ciddiyetle devam ettiğini hatırlatan İran Dışişleri Bakanı yardımcısı Abdullahiyan, İran ve Türkiye'nin terörizmle mücadele konusunda kararlı oldukları belirtti.

 

'Seçime yönelik hamle'

 

Suriye Dışişleri Bakanlığı da, Türk F-16'larının düşürdüğü uçakla ilgili açıklamasında Türkiye'yi suçladı.

Açıklamada, Suriye'nin egemenlik haklarına eşi benzeri görülmemiş askeri bir düşmanlık gösterildiği ileri sürüldü.

Şam yönetimi, uçağın düşürülmesinin seçime yönelik bir hamle olduğunu da iddia etti.

 

Helikopter düşürülmüştü

 

Suriye uçağı, Türkiye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle F-16'lar tarafından vurularak düşürüldü.

Türkiye Haziran 2012'de Türk jeti düşürüldükten sonra angajman kurallarını değiştirmişti. Suriye'ye ilk karşılık Eylül 2013'te helikopter düşürülerek verilmişti.

 

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