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Suriye: Uçak terörist grubu takip ediyordu, bu Erdoğan'ın terörü desteğinin kanıtı

Suriye devlet televizyonu: Suriye uçağı Lazkiye'deki isyancıları takip ederken Türkiye tarafından düşürüldü

23 Mart 2014 18:42

Türkiye 'nin Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk hükümeti saldırganlığa son vermeli” denildi. AFP de Suriye'nin Türkiye'yi 'aleni saldırganlık'la suçladığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriyeli askeri kaynaklar ise uçağın Lazkiye 'deki isyancıları takip ederken Türkiye tarafından düşürüldüğünü belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk hükümeti saldırganlığa son vermeli. Ankara , Türk ordusunu maceraya sürüklememeli” denildi.

Bölgede çatışmaların bir süredir devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Teröristlerin Suriye topraklarına girmesi için Türk topraklarından tank desteği verildi. Türkiye'den yapılan düşmanlık ve terör desteği kesilmeli."

AFP'nin haberine göre, Suriyeli askeri kaynağın, "Bu (Türkiye Başbakanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın teröristlere destek verdiğinin kanıtıdır" sözlerine yer verildi.

 

Başbakan Erdoğan savaş suçlusu olarak yargılanacak

 

SANA'da yer alan habere göre, Strasburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uluslararası Cezadan Kaçmakla Mücadele Örgütü Başkanı Lübnanlı Avukat Mey Hansa’nın Suriye'de savaş suçları ve insanlığa karşı cinayetler işlemeleri nedeniyle Tayyip Erdoğan ve başka kişilere karşı açtığı davayı kabul etti.

Mey Hansa'nın dün Beyrut’ta SANA muhabirine yaptığı açıklamada; Suriye'de fabrikaların yağmalanıp çalınması, Lübnanlı rehinelerin kaçırılması, Malula rahibelerinin kaçırılması, Halep kırsalında iki metropolitin kaçırılması ve terör gruplarına daimi muhtelif tür desteğinden dolayı Erdoğan’a karşı açtığı mahkeme davasının kabul edildiğine dair Strasburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Barselona’daki merkezinden resmi belge aldığını açıkladı.

Davanın ön kayıtlara alındığına işaret eden Hansa davada aktif bir şekilde çalışmakla birlikte öne sürülen suç ve suçlulara ilişkin belgelerin takdim edilmesi talebinin kendisine bildirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

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