Türkiye, sınır ihlali yapan Suriye uçağını düşürdü

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Keseb kasabası yakınlarında bir Suriye uçağı sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Sınır ihlali yapan Suriye uçağı TSK tarafından düşürüldü. Hava kuvvetlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Suriye uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'nin sınırlarını koruma konusunda azim ve kararlılığının gösterildiğini" belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki Suriye uçağının Türkiye sınırına yaklaştığı belirtilerek uçakların sınıra 10 deniz mili kala uyarılmaya başlandığı açıklandı. Toplamda 4 kez uyarı yapıldığı kaydedilerek uçaklardan birinin ikazı ciddiye almaması nedeniyle füze ile vurularak düşürüldüğü açıklandı.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yaptığı açıklamada Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullanmıştır" dedi.

Suriye haber ajansı SANA "Suriye toprakları üzerinde terörist grupları kovalayan Suriye savaş uçağının düşürüldüğünü, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu" kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’nde yaptığı konuşmada, uçağın Türkiye tarafından düşürüldüğünü doğrulayarak, “Suriye uçağı saat 12.15 civarı sınırımızı ihlal etti. F-16’larımız kalktı, bu uçağı vurdu. Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olur. Onun için ben başta Genelkurmay Başkanım olmak üzere Silahlı Kuvvetlerimizi, o şerefli pilotlarımızı, hava kuvvetlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye uçağının, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Keseb kasabasının batı tarafına düştüğü bilgisi geldiğini belirtti. Uçağın TSK tarafından düşürülmesine gerekçe olarak Türkiye hava sahasını ihlal etmesi gösterildi. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

DHA, savaş uçağının pilotunun, paraşütle atlayarak kurtulduğunu ancak nereye indiğinin bilinmediğini bildirdi.

Kadri Gürsel: Siyasi ortamdan ve takvimden farklı düşünülemez

CNN Türk’e konuşan Milliyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel, Suriye uçağının düşürülmesini şu sözlerle yorumladı:

Siyasi bir karardır. Siyasi ortam ve takvimden ayrı düşünülemez. Türkiye toprağı olarak kabul edilmiş olan Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD tarafından kuşatılması nedeniyle Türkiye’nin de oradaki kuşatmayı kırmak için sınırdan 30 km öteye bir operasyon yapabileceği yönünde çeşitli haberler var. Zamanlaması manidar haberlerdir bunlar. Ben gerçek bir tehdidin oluşup oluşmadığı, Türkiye’nin mutlaka ve kati surette mukabelede bulunmak ve ülke savunması konusunda mecbur hissedip hissetmediğine şüpheli yaklaşıyorum. Açıkçası 30 Mart seçimine yaklaştığımız bir sırada, iktidarın gündem belirlemek, seçmen üzerinde bir etki uyandırmak maksadıyla dikkatleri güney sınırımıza çekmek ve burada bir milli birlik ve heyecan duygusu yaratmak amacıyla hareket ettiğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum.

Yayladağı'na üç havan mermisi isabet etti

Bu arada Suriye'nin Keseb Sınır Kapısı yakınlarında devam eden çatışmalar nedeniyle Yayladağı ilçesi kırsal alanına üç havan mermisi isabet etti.

Sınır kapısı el değiştirmişti

Suriye'de rejim güçlerine karşı savaşan muhalifler, sabah saatlerinde Lazkiye kentine bağlı Keseb Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ensaur'ş Şam, Nusra Cephesi ve Fetih 2'nci Tümeni unsurlarından oluşan birlikler, yaklaşık üç gün süren şiddetli çatışmaların ardından Esad rejiminin elindeki son sınır kapısı olan Keseb Sınır Kapısı'nda kontrolü ele geçirmelerini, tekbir getirip, slogan atarak kutladı.

Muhalifler, sınır kapısı yakınındaki bir binanın çatısındaki Beşar Esad fotoğrafını indirerek yaktı.

Muhaliflerin komutanlarından Abu Muhammed, dün gecen sınır kapısındaki tüm binaları ele geçirdiklerini söyledi. Çatışmalarda muhaliflerden 10 kişinin öldüğünü söyleyen Muhammed; 30 muhalifin de yaralandığını, Keseb bölgesinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Sınır kapısında birçok binanın kullanılamaz hale geldiği, bazı araçların zarar gördüğü gözlendi.

Bölgeden zaman zaman yükselen çatışma sesleri, Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

Muhaliflerin sınır kapısını ele geçirmesinin ardından Esad güçlerinin Türkmen Dağı bölgesine yönelik saldırısında yaralananların bir kısmı, Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.