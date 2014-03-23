Keseb Sınır Kapısı Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ndeki gümrük kapısının karşısında bulunan ve iç çatışmaların başlamasından bu yana Esad'a bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Suriye'nin Lazkiye kentine açılan Keseb Sınır Kapısı, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçti.

Emek Çakılı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Keseb Sınır Kapısı'nı almak için cuma günü operasyon düzenleyen ÖSO askerleri ile rejim askerleri arasında süren şiddetli çatışmalar bu sabaha kadar devam etti. Kapı, saat 05.00 sıralarında tamamen ÖSO'nun kontrolüne geçti. Suriye'ye açılan bu noktada zafer çığlıkları atan ÖSO askerleri, gümrük binasındaki Esad'ın resimlerini yırttı. İsmini açıklamayan bir ÖSO askeri, yoğun çatışma sonrası kapıyı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Keseb'i aldık. Suriye'nin birçok yerini aldık ve yavaş yavaş ilerliyoruz. 30'a yakın yaralımız var, şehitlerimiz de var. Esad güçlerinden de çok sayıda yaralı ve şehit var" dedi.

Köye giriş yasak

Keseb Sınır Kapısı'nın kontrolü ÖSO'nun eline geçmiş olsa da, kapıya yakın bölgedeki iç kesimlerde ÖSO ve rejim askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların yanı sıra rejimin uçakları iç kesimleri bombalıyor.

Çatışmalar nedeniyle dün boşaltılan Yayladağı İlçesi'ne bağlı Gözlekçiler Köyü'ne giriş ise halen yasak. Önlem amacıyla boşaltılan Suriye sınırına 2 kilometre mesafede olan 200 nüfuslu köydeki jandarmanın almış olduğu güvenlik önlemleri halen devam ediyor ve köye girmek isteyenlere izin verilmiyor. Köy boşaltıldıktan sonra köyün kırsal kesimine 1 roket ve 1 havan mermisi düşmüş, bazı evlere de kurşunlar isabet etmişti.