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Düşürülen uçağın pilotu konuştu

Türk hava sahasını ihlal ederken Türk savaş uçakları tarafından düşürülen Suriye savaş uçağının pilotu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

24 Mart 2014 09:24

Suriye Haber Ajansı SANA, Türk hava sahasını ihlal ederken Türk savaş uçakları tarafından düşürülen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayarak kurtulan pilotunun hastanede çekilen görüntüsünü yayınladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilen pilot Türk savaş uçakları tarafından kendisine füze atıldığı sırada Suriye toprakları içindeki Keseb civarında terörist hedeflere karşı görev icra etmekte olduğunu savundu.

Fotoğrafı yayınlandığı halde ismi belirtilmeyen pilot, vurulduğu sırada terörist hedeflerle görsel temas kurduktan sonra üssüne geri dönmek üzere manevra yaptığını söyledi.
 

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