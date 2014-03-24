Düşürülen uçağın pilotu konuştu

Başbakan'dan düşen Suriye uçağı yorumu: Hava Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum

Tayyip Erdoğan'dan Fethullah Gülen'e: 'Okullarda Kuran-ı Kerim okutulması mı seni rahatsız etti? Sen bu iktidara karşı nasıl ayaklanırsın?