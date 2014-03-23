Genelkurmay: Suriye uçağı 4 kez ikaz edildi, sınırı ihlal edince vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye uçağının, Türkiye sınırına 10 deniz mili yaklaşması üzerine yapılan 4 ikazın ardından "angajman kuralları çerçevesinde" füze ile vurularak düşürüldüğünü açıkladı. Genelkurmay, Suriye'ye ait 2 adet MIG-23 savaş uçağından birinin, "Türk hava sahasını yaklaşık bir kilometre kadar ihlal ettiğini, daha sonra batıya yönelerek 1,5 kilometre kadar Türk hava sahasında uçtuğunu, bu sırada havada hazır durumda devriye görevi yapan Türkiye'ye ait F-16 tarafından füzeyle vurulduğunu ve sınırın 1200 metre güneyinde Suriye topraklarına düştüğünü" duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F16 savaş uçağıyla düşürülmesinden yaklaşık üç saat sonra yazılı açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı açıklaması aynen şöyle:

"Suriye’ye ait iki adet MIG-23 uçağının, Suriye hava sahasında kuzeye doğru uçuşu, 23 Mart 2014 saat 13.01’den itibaren Diyarbakır’daki Birleştirilmiş Kontrol İhbar Merkezi (BİKİM) tarafından 80 deniz mili mesafeden izlenmeye başlanmış ve Suriye uçakları Türk hududuna on deniz mili mesafeden itibaren Türk hava sahasına yaklaştığına ilişkin dört kez ikaz edilmiştir.

Yapılan ikazlar üzerine, Suriye uçaklarından birisi hava sahamıza girmeden bölgeden uzaklaşmış; ancak ikinci Suriye uçağı, uyarılara rağmen saat 13.13 sularında Hatay/Yayladağı’na bağlı Çamlı Tepe Hudut Karakolu bölgesinde Türk hava sahasına girerek yaklaşık bir kilometre kadar hava sahamızı ihlal etmiş, daha sonra batıya doğru yönelerek 1,5 kilometre kadar hava sahamızda uçmaya devam etmiştir.

Bu esnada bölgede hava devriye görevinde (havada hazır) bulunan iki adet F-16 uçağımızdan birisi, angajman kuralları gereğince saat 13.14’de Suriye uçağına füze atmış ve isabet alan Suriye uçağı hududun 1200 metre güneyinde ve Suriye topraklarında yer alan Kesep bölgesine düşmüştür. Uçağın Kesep bölgesine düşüşü, bölgede bulunan hudut birliklerimiz tarafından gözlemlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."