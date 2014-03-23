Kılıçdaroğlu: Sınırı geçince vurulan Suriye uçağı hırsızı kahraman yapmaz

Partisinin Aksaray mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşürülen Suriye uçağıyla ilgili olarak “Angajman kurallarına uymadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri, bir Suriye uçağını düşürmüş. Angajman kurallarına uymadığı zaman yapılan hareketi hiçbir zaman eleştirmeyiz ama bunu miting meydanlarında ben kahramanım diye söylenmesini de istemeyiz. Çünkü hırsızdan kahraman olmaz” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Kocaeli mitinginde, düşürülen Suriye uçağıyla ilgili olarak “İşte bak, bugün 12.15 civarında yine bir Haşhaşi, kalktılar bunlar, Suriye uçağı hava sahamızı ihlal etti. F-16’larımız kalktı ve bu uçağı vurdu. Niye? Eğer sen benim hava sahamı ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olur. Onun için ben başta Genelkurmay Başkanım olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerimizi, o şerefli pilotlarımızı, Hava Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Mesele bu” demişti.

Hırsızdan kahraman olmaz

Suriye uçağının düşürülmesini partisinin Aksaray mitinginde değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Angajman kurallarına uymadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri, bir Suriye uçağını düşürmüş. Angajman kurallarına uymadığı zaman yapılan hareketi hiçbir zaman eleştirmeyiz. Çünkü biz devletimizin tehlikeye sokulmasını istemeyiz. Uçakların sınırlarımızdan izinsiz girmesini istemeyiz. Ama bunu miting meydanlarında ben kahramanım diye söylenmesini de istemeyiz. Çünkü hırsızdan kahraman olmaz” dedi.