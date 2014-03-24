TSK: Suriye füzeleri 4,5 dakika Türk uçağına kilitlendi

Genelkurmay Başkanlığı, dün F-16 uçağı Hatay üzerinde iken, Suriye’de konuşlu SA-5 füze sistemi tarafından, 4 dakika 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca icra edilen devriye görevi esnasında, bir adet F-16 uçağımıza Hatay üzerinde iken, Suriye’de konuşlu SA-5 füze sistemi tarafından, dört dakika 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur."