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Dünya
Deutsche Welle

Suriye uçağı vuruldu

Türk Hava Kuvvetleri‘nin sınır ihlâli yaptığı gerekçesiyle bir Suriye uçağını düşürdüğü bildirildi.Başbakan Erdoğan da uçağı düşüren Türk pilotlarını kutladı.

23 Mart 2014 17:03


Suriye'nin Türkiye sınırındaki Keseb kasabası yakınlarında sınır ihlâli yaptığı belirtilen Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki aktivistlere dayandırdığı haberinde, Suriye uçağının Türk uçaksavarları tarafından vurulduğu ifade ediliyor.

Kocaeli mitinginde uçağın düşürüldüğünü doğrulayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye uçağının 12:15 sularında Türkiye sınırını ihlâl ettiğini ve Türk F-16 uçaklarının da söz konusu uçağı vurduğunu söyledi. Erdoğan, "Başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere pilotlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Suriye'nin Keseb Sınır Kapısı yakınlarında çatışmaların devam ettiği ve çatışmalar nedeniyle Yayladağı ilçesi kırsal alanına 3 havan mermisi isabet ettiği belirtiliyor.

Lazkiye kentine bağlı Keseb Sınır Kapısı'nın muhaliflerin eline geçmesinin ardından Esad rejimine bağlı birliklerin bu bölgeye saldırılar düzenlediği ve sınır bölgesinin kontrolünü tekrar ele geçirmeye çalıştığı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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