Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin parti yöneticilerine “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak 'konuşmama' talimatı verdiği söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı "Evine dön" çağrısıyla ilgili parti yöneticilerini 'konuşmama' talimatı verdiğini öne sürdü. Selvi, "Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler" yorumunu yaptı.

Selvi, "Akşener, “Yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız” diyerek millet ittifakı ile devam edeceğini sinyalini vermişti. İyi Parti lideri ayrıca önce Ali Babacan’ı ziyaret ederek ardında da dün İzmit’te Kılıçdaroğlu ile birlikte açılışa katılmak suretiyle bu mesajını pekiştirmişti. Bu süreçte MHP lideri Bahçeli, yeni bir açıklama yapmadı. Sadece Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşle ilgili sözlerine üstü kapalı yanıt vermeyi tercih etti. 'Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir' demekle yetindi." ifadesini kullandı.

Selvi, "Ama daha önce İyi Parti ve Akşener hakkında kullandığı ifadeleri kullanmamayı tercih etti. Bahçeli’nin parti yöneticilerine de “Evine dön” çağrısıyla ilgili olarak 'konuşmama' talimatı verdiği söyleniyor. Bu tablo Bahçeli’nin çağrısında ısrarlı olduğunu ve MHP’nin sürece zarar verecek bir açıklama yapılmasını istemediğini gösteriyor. Belli ki Akşener kaçtıkça Bahçeli ve Erdoğan ısrarla takip etmeye devam edecekler." yorumunu yaptı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Evine dön" çağrısı yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

Akşener çağrıya ilişkin, 'Siyasi magazin' yorumunu yapmıştı.

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