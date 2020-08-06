Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ‘Evine dön’ çağrısını yorumladı. Hakan, Bahçeli'nin 'ev'den kastettiğinin Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Yazlık sitelerde, emekli kahvelerinde, deneyimli bürokratların tatil buluşmalarında, eski/yeni siyasetçilerin yazlık site muhabbetlerinde... Kısacası siyasete azıcık da olsa meraklı kesimlerin takıldığı her yerde... Herkes aynı sorunun cevabını arıyor: 'Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘Evine dön’ çağrısı yaptı?' Ben de işte bu sorunun cevabını aradım dün gün boyu..." ifadesini kullandı.

Hakan, "Ulaştığım sonuçları tek tek açıklıyorum: ‘Cumhur ittifakı’, İYİ Parti’yi kendi safına çekmek istiyor... Bu bir. Devlet Bahçeli’nin 'yuva' ya da 'ev'den kastettiği MHP değil, ‘cumhur ittifakı’... Bu iki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime “AK Parti, İYİ Parti ve MHP” üçlüsüyle girmek istiyor. Bu üç." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bahçeli’nin açıklaması, bu yolda atılan ilk önemli adım... Bu dört. İyi Parti cenahıyla kurulan bir temas var mı, bilmiyorum. Ama alttan alta yoklamaların yapıldığı kesin... Bu beş. Bu girişimin en temel amacı şu: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak... Bu da altı." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı çağrı gündeme oturdu.

“Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” demişti.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı ile ilgili "Siyasi magazin" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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