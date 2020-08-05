Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akşener, Bahçeli'nin çağrısını, 'Siyasi magazin' olarak değerlendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, seçim dönemleri dışında da vatandaşın ziyaret edilmesi ve esnafın dertlerinin dinlenmesi düsturuyla başlattığı yurt gezileri devam ediyor. Nevşehir’in Acıgöl, Hacıbektaş, Gülşehir, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren Meral Akşener, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a Bahçeli mesajı: Ortağınıza gerekli ilgiyi gösterin lütfen

Akşener, kendisine ‘evine dön’ çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim" diye yanıt verdi. Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise, "Erdoğan’a şunu söylemek isterim: Lütfen ortağınızı bize sardırmaktan alın, gerekli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir" sözleriyle seslendi.

Akşener'in açıklaması şöyle:

"Siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri gibi parmak sallama pozisyonunda olmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek istiyorum. Sayın Bahçelinin en önemli özelliği ısrarla kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir.Türkiye’nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gençlerimizin, tarımımızın bir çok problemi varken, milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı söylemek isterim. Sayın Erdoğan’a şunu söylemek isterim: Lütfen ortağınızı bize sardırmaktan alın, gerekli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir."