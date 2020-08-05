Kulis: Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısı MHP'li vekillerde de karşılık bulmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Meral Akşener'e "Evine geri dön" çağrısında bulundu. İyi Parti kaynakları Bahçeli’nin çıkışının daha önceden kurgulanmış olduğunu, sürekli oy kaybeden Cumhur İttfakı’nı kurtarmaya yönelik hamle olduğunu belirtti. MHP’li kaynaklar ise söz konusu çağrının Bahçeli tarafından zaman zaman gerçekleştirildiğini, ittifakın söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, İyi Partili bir yönetici, “Bahçeli’nin çıkışı gündem değiştirme ve iktidar telaşından kaynaklanıyor. Millet İttifakı’nı en başından beri parçalamak istiyorlar. Bu ilk de değil. Birçok operasyonla bunu yapmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar. Bahçeli’nin hamlesi Cumhur İttfakı’nı kurtarmaya yönelik bir girişim. Ülkenin milli menfaatleri için Millet İttifakı bir ihtiyaç olarak varlığını sürdürüyor. Bu çağrının partimizde kesinlikle karşılığı yoktur. Meral Hanım da bu konuyla ilgili sadece tebessüm etmekle yetindi. Biz zaten evimizdeyiz” dedi.

MHP’li kaynaklar ise Bahçeli’nin açıklamasından önceden haberdar olmadığını söyleyerek, “Sayın Bahçeli’nin çıkışına karşı, İyi Parti ile ittifak söz konusu değil. Genel Başkanımızın dönem dönem partiden ayrılanlara yönelik yapmış olduğu çağrılardan birisi. ‘CHP’de sular durulmaz nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz’ lafı da onlara uzatılan dalın bir yansıması. Zamanında MHP parçalandı, bölündü söylemleri ile bizim içimizden bir parti çıkarmaya çalıştılar. Şimdi aynı şey İnce üzerinden CHP’nin başına geldi. Genel Başkan da buna vurgu yaptı” ifadelerini kullandı.

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