Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki artışa yönelik yaptığı değerlendirmede, "Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz" dedi. "Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var" diyen Erdoğan, 17 yılda terörle mücadele için harcama yaptıklarını, 150 ülkeye de Koronavirüs döneminde maske, tulum gönderildiğini söyledi. Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’e 23 milyar dolar borcu vardı. Mayıs 2013’te IMF’e olan borcumuzu sıfırladık. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye bu noktada dimdik ayakta" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Ayasofya'daki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir, henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede, henüz tabii kimdi, hangi kuruluştur, buna benzer alınan bilgi yok. Bizim ‘Şunlar yapmıştır, şunlar failidir’ dememiz de biz siyasilere yakışmaz. Takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri takip ediyoruz." diye konuştu.

“Henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz”

Erdoğan, "Bu çok büyük bir felaket. Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Bu çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Bu konuyla ilgili söylenenleri biliyorsunuz. Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor, öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. İşi bizler de takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

“Fuat Bey ve Dışişleri Bakanı Lübnan’da gelişmeleri takip ediyor”

Erdoğan, "En son başkan yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Koca Yusuf kargo uçağımızla çok çeşitli yardımları gönderdik. Askeri diyebileceğimiz yardımlar var. ‘Yaralıları nakletme konusunda Yanınızdayız’ dedik. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanım, Lübnan Sağlık Bakanı ile görüşmelerini yürütüyor. Kardeş Lübnan’ı yalnız bırakamayız. Felaketin boyutu çok çok büyük. Lübnan, Beyrut Limanı ile bölgede çok büyük önem ifade ediyordu. Şu anda buranın yeniden inşası kaç yılı alır onlar da ayrı bir sorun. Ama biz madden ve manen her şeyimizle Lübnan’ın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

“Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok”

Erdoğan, "Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Özellikle Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak kıyıdaş olma konusunda bir alakası yok. Ne işi var orda, Mısır’ın aynı şekilde. Biz Libya ile böyle bir anlaşma yapınca hepsi bu işin üstüne atladılar." görüşünü savundu.

“Biz Libya ile yaptığımız anlaşmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz”

Erdoğan, "Oralardan gelen bilgiler de, ‘Size karşı yapmış değiliz' gibi bilgileri yansıtıyorlar. Biz Libya ile yaptığımız anlaşmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanım Malta ve Libya dışişleri bakanlarıyla geniş etraflı görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler de kararlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle deniz yetki alanında hakkı hukuku olmayanlarla görüşmeye gerek duymuyoruz." dedi.

“Merkel, sondajı durdurma ricasında bulundu”

Erdoğan, "Şansölye Merkel ricada bulundu, 'Sondajı durdurursanız işimi kolaylaştırırsınız' dedi. 'Siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız 3-4 hafta durdururuz. Biz bunlara güvenmiyoruz' dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Şimdi ne olacak? Hemen sondaj çalışmalarına başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar. Sayın Merkel'e de dedik, yolumuza devam ediyoruz." yorumunu yaptı.

Erdoğan dövizdeki yükselişe ilişkin ise şunları kaydetti:

"Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız; başta ABD olmak üzere, Rusya, Avrupa’ya baktığımızda ekonomide Koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar. Biz 2002 Kasım’da göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman milli gelirimiz 236 milyar dolardı fakat 2019’da milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye…

Aynı şekilde fert başı gelir o zaman 3.581 dolardı, bu rakam 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil satışlarına bakalım. 2002’de otomobil yurt içi satışlar 91 bin idi. 2016’da bir anda toparladı 756 bine çıktı, şu anda devamlı tırmanış var. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz: 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2019’da bu rakam 2 milyon 486 bin adet satış var.

“Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var”

Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler, gözü olup da görmeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. Sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 ilen 2017 itibariyle 85 bin 263 adet şirket açılmış. devamlı bir artış içerisinde. İstihdam 19.6 milyon kişiydi, Şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var.

Bazı sıkıntılar yok değil. Ne kadar yanlış olarak yansıtırlarsa yansıtsınlar biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

“105 milyar dolar rezervimiz var”

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’e 23 milyar dolar borcu vardı. Mayıs 2013’te IMF’e olan borcumuzu sıfırladık. 105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın, Türkiye dünden güçlü. Yarın daha güçlü olacağız.

"Terörle mücadele bugün neredeyiz?"

Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye’de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadele bugün neredeyiz? Terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi mânâda harcamalarımız oluyor. Savunma sanayiinde terörle mücadeleyle ilgili çok ciddi harcamalar yaptık. Yerli ve milliyken biz bunu yüzde 70’lere çıkardık savunma sanayisinde. Bunların hepsi de belli maliyeti getiriyor. Bu maliyetle birlikte Türkiye şu anda sadece bölgede değil dünyada farklı bir yerde. Gerek içeride, gerek Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı’nda ciddi mücadeleler veriyoruz. Libya’ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz özellikle Türkiye’yi davet ettiler. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Hiç bunlardan endişeniz olmasın.

“Maliye Bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar”

Maliye Bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak ülkeye, Türkiye nerede, Batı nerede dünya nerede? 150'ye yakın ülkeye maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Bunları görmüyor musunuz, kör müsünüz? Böyle bir dönemde Çam Sakura Hastanesi, Murat Dilmener Hastanesi’ni bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Bu millete bunlar layıktır, yapacağız, milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz.

Sayın Trump’a, “Terör örgütlerine buradan kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu terör örgütünün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde kaynak belli, siz bunlara petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz. Onlar da bunları da rejimi satıyor’ diye söyledim. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişti. Şu ana kadar bu konuda gelen önemli bir gelişme yok. Takipçisiyiz.

"Bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanlamalar her zaman olur"

Ben bunun eninde sonunda yerine oturacağına da inanıyorum. Bu konulardan hiç rahatsız olmayın rahat olun. Türkiye’de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Sistem bu denli oturduğu için bu bazı zamanlarda tırmanışlar, inişler…Yılbaşında 10 liradan bahsediyorlardı ama iş nerelere geldi, şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Bütün mesele şu anda Koronavirüs meselesi önemli, Beyrut’taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL’nin, dövizin, altının yerli yerine oturacağına inanıyorum.

Bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanlamalar her zaman olur. Dün Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği’nin yaptığı toplantılar bunlara yönelik atılan adımlardır, düzelecek.

"Kısıtlamalar Bilim Kurulu'nun kararlarına bağlı"

Bütün kısıtlamalarımızın hepsi Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlara bağlı. Ben buradan tüm halkıma sesleniyorum. Maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Kendimiz için dikkat edelim, edelim ki sıkıntı yaşamayalım.

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar / TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Kur, bugünkü işlemlerde 7,3616 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu. TIKLAYIN | Türk Lirası erimeye devam ediyor, dolar kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü

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