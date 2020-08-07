Türk Lirası erimeye devam ediyor, dolar kuru tüm zamanların en yüksek değerini gördü

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar / TL kuru, 7,3616'yı görerek, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Kur, bugünkü işlemlerde 7,3616 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Dün ve bugünkü gelişmeler sonrası Merkez Bankası piyasadaki TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini destekleme yönünde adım attı. Ancak Dolar/TL kuru rekora yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.