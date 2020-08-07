Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi. Daveti yadırgamadığını söyleyen Erdoğan, "En makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." yorumunu yaptı.

"Bana göre önemli"

Ayasofya'daki cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. HDP ile, terör örgütüyle el ele olmak, millî ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği, bana göre önemlidir." dedi.

"Muharrem Bey'in en doğal hakkıdır"

Erdoğan, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kuracağına yönelik iddialara ilişkin ise, "Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’in en doğal, en tabii hakkıdır, eski bir siyasetçidir." ifadesini kullandı.

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