Akşener: Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama Erdoğan'ın açıklamalarından anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Akşener, "“Sayın Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama sonra Sayın Erdoğan'ın Cuma çıkışı anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış.” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener, Kalın'ın yaptığı 'sosyolojik benzerlik' analizini yorumladı. Akşener, “Siyasette partiler kendilerini yenilemezse Kalın'ın sözünü ettiği gibi bir sosyolojiden bahsedemeyiz. Neticede bütün partilerin seçmenleri, hatta 83 milyon birbirinin kardeşi. AK Parti'nin temel sorunu sosyolojik değil, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi tıkaması ve bunun halkta yarattığı psikolojidir. Geçmişte sağ sol liberal dediğimiz seçmenin sosyolojisi tek adam rejimi ve partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ikinci plana düşmüştür. Ülkede demokrasi yara aldı. Seçmenin siyasetin içine dahil olma durumu ortadan kalktı ve bu psikoloji sosyolojinin önüne geçti. Yoksa biz kendimizden eminiz, hem demokratız, hem milliyetçiyiz, hem kalkınmacıyız. Hiçbir tarafa da düşmanlık etmeyen bir partiyiz. Herkese saygımız var. Bakın hoşgörü demiyorum, saygı diyorum. Ben kimim ki hoş göreceğim.” diye konuştu.

Meral Akşener, Erdoğan'ın yeni sistem için verdiği “Allah'ın emri değil, eksiklikleri varsa düzeltiriz” sözlerinin eleştirileri kabul ettiğini gösterdiğine dikkat çekerek, “Bunun sonrasında iyileştirilmiş güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda muhalefetle iş tutar mı aslında ona bakmak lazım” görüşünü savundu.

“Yani ev iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem ve siz onları mı davet ediyorsunuz” sorusuna, "Sayın Erdoğan yönetilemez bir Türkiye'yle ilgili destek talebi getiriyorsa, ki biz memleket masası kuralım bunları konuşalım da dedik, bunun yolu iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Yani yuva burası, buraya dönsünler. Yoksa Türkiye bu sistemi taşıyamaz!” yanıtını verdi.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Evine dön" çağrısı yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

Akşener çağrıya ilişkin, 'Siyasi magazin' yorumunu yapmıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

TIKLAYIN | Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

TIKLAYIN | Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

TIKLAYIN | Kulis: Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısı MHP'li vekillerde de karşılık bulmadı

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor

TIKLAYIN | Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

TIKLAYIN | Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir