Abdulkadir Selvi: Erdoğan bir ay önce ekonomi ile ilgili düzenlemeleri önce Lütfi Elvan görsün talimatı vermiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Hürriyet, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis grubuna bir ay önce, “Ekonomiyle ilgili kanun tekliflerini Lütfi Bey görmeden bana getirmeyin” diye talimat verdiğini iddia etti.

Selvi, "DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kökenli olan Lütfi Elvan’ın gelişi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Dövizin yükseliş içinde olduğu bir dönemde görev üstlenen Lütfi Elvan’dan beklenti büyük. Ama başarılı olması için arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin desteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 ay önce Meclis grubuna, 'Ekonomiyle ilgili kanun tekliflerini Lütfü Bey görmeden bana getirmeyin,' diye talimat verdiği söyleniyor." ifadesini kullandı.

Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi. Berat Bey’in istifasını kabul ederken, yerine tecrübeli bir isim olan Lütfi Elvan’ı atadı." görüşünü savundu.

Erdoğan'ın damadı, Berat Albayrak'ın istifa haberini yayımlamazken, Selvi, "Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla başlayan ve 27 saat devam eden süreçte her kafadan bir sesin çıkması önlendi. Değişik kaynaklardan yapılan açıklamaların farklı tartışmalara yol açmasının önüne geçilmiş oldu. Kimi zaman yapılan açıklamalar yeni krizlere neden olabiliyor. Ya da en azından tartışmayı farklı bir zemine kaydırabiliyor. O nedenle tek kanaldan bilgi verilmesi önemliydi. Ayrıca Berat Bey’in Cumhurbaşkanı’nın damadı olması nedeniyle işin bir de aile boyutu vardı. O nedenle sürecin tek elden yönetilmesi önemliydi. Kamuoyu Berat Albayrak’ın istifasının kabul edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasından öğrendi." düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfü Elvan atandı. Albayrak'ın istifası yaygın ve hükûmete yakın medyada haberleştirilmedi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasının ardından 'Görevden af talebi kabul edildi' başlığıyla Albayrak'ın istifa ettiği duyurulmuş oldu.

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