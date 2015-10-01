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ABD ve İngiltere'den Ahmet Hakan açıklaması: İfade özgürlüğü kaba kuvvet ile susturulamaz

Ahmet Hakan evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramıştı

01 Ekim 2015 14:08

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın uğradığı saldırıyla ilgili olarak ABD Büyükelçiliği Twitter üzerinden, "İfade özgürlüğü kaba kuvvet ile susturulamaz" açıklamasında bulundu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramasının ardından ABD Büyükelçiliği konuyla ilgili bir tweet attı.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak atılan tweet'te, "Gazetecileri şiddet ile korkutmayı amaçlayanlar, kazanılamayacak bir savaş vermektedirler. İfade özgürlüğü kaba kuvvet ile susturulamaz" denildi.

 

 

İngiliz Büyükelçi: Kınıyorum

 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, gazeteci Ahmat Hakan’a yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Moore, “Kimse görüşlerinden dolayı tehdit edilemez, şiddet göremez.” dedi.

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Ahmet Hakan'a yapılan saldırı kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kimse görüşlerinden dolayı tehdit edilemez, şiddet göremez. Basın-ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin en önemli aracıdır. Bu özgürlükleri korumak herkesin görevidir.”

 

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