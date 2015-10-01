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AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz

"Gazetecilere saldırı hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Şiddet hiçbir şekilde tasvip edilemez"

01 Ekim 2015 13:21

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Sözcüsü Çelik, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere saldırı hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Şiddet hiçbir şekilde tasvip edilemez. Şiddet, kayıtsız şartsız reddedilmelidir.

Tüm basın mensuplarına geçmiş olsun diyor, en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere yönelik şiddeti mahkum ediyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz."

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