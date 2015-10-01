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Ahmet Hakan'a 'Hatamız dayak atmamak oldu' diyen Boynukalın'dan 'kalleş değiliz' açıklaması!

AKP milletvekili Boynukalın Hakan'a, 'Bunlar dayak yememişler hiç' demişti

01 Ekim 2015 11:54

Hürriyet Gazetesi'ne düzenlenen ilk saldırıda kalabalık gruba açıklama yaparak tanınan ve daha sonraki günlerde ortaya çıkan bir videosunda Ahmet Hakan’ın Nişantaşı’ndaki evinin önüne gitmeyi düşündüğünü söyleyip “Bunlar dayak yememişler hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak oldu!” diyen AK Parti Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Ahmet Hakan'a saldırı sonrası bir mesaj yayınladı.Boynukalın mesajında, "Ne eli taşlı, sopalı insanlarla gazete camı indirecek kadar çapulcuyuz ne de evinin önünde dört kişiyle gazeteci dövecek kadar kalleşiz" dedi.

Abdurrahim Boynukalın, saldırı haberinden birkaç saat sonra Twitter'da bir açıklamada bulundu.

"Bizim duruşumuz ve geçmiş olsun mesajı" şeklinde yaptığı paylaşımda Boynukalın, "Tarihinde asla şiddete bulaşmayan tertemiz bir hareketiz. Ne eli taşlı, sopalı insanlarla gazete camı indirecek kadar çapulcuyuz ne de evinin önünde dört kişiyle gazeteci dövecek kadar kalleşiz" dedi.

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