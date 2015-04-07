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Dünya

ABD'de bir parka gizlice Snowden'ın büstü dikildi

ABD'de gizlice eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın büstü dikildi, büst fark edilince yerinden söküldü

07 Nisan 2015 10:04

ABD'de iki eylemci sanatçı, gizlice New York'taki birparka Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın büstünü dikti. 

Yaklaşık 1,2 metre yüksekliğindeki taklit bronz Snowden büstü, New York'un Brooklyn ilçesindeki Fort Green Parkı'nda Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz gemilerinde hayatını kaybeden yaklaşık 11 bin Amerikan savaş tutuklusu anısına yapılan bir heykel kaidesi üzerine dikildi. 

Eylemci sanatçıların yaptığı ve gizlice diktiği Snowden büstünü fark eden park görevlileri ve polis, önce brandayla büstün üstünü örttü, ardından yerinden söktü.

Sanatçıların parasını cebinden ödedikleri büstün yapımının yaklaşık 6 ay sürdüğü belirtildi.

NSA eski sistem analisti Snowden, ABD'nin ülke içinde ve dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini içeren belgeleri basına sızdırmıştı. Rusya'dan sığınma talep eden Snowden'ın bu ülkede 3 yıllık oturum izni bulunuyor.

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