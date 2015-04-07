ABD'de bir parka gizlice Snowden'ın büstü dikildi

ABD'de iki eylemci sanatçı, gizlice New York'taki birparka Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın büstünü dikti.

Yaklaşık 1,2 metre yüksekliğindeki taklit bronz Snowden büstü, New York'un Brooklyn ilçesindeki Fort Green Parkı'nda Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz gemilerinde hayatını kaybeden yaklaşık 11 bin Amerikan savaş tutuklusu anısına yapılan bir heykel kaidesi üzerine dikildi.

Eylemci sanatçıların yaptığı ve gizlice diktiği Snowden büstünü fark eden park görevlileri ve polis, önce brandayla büstün üstünü örttü, ardından yerinden söktü.

Sanatçıların parasını cebinden ödedikleri büstün yapımının yaklaşık 6 ay sürdüğü belirtildi.

NSA eski sistem analisti Snowden, ABD'nin ülke içinde ve dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini içeren belgeleri basına sızdırmıştı. Rusya'dan sığınma talep eden Snowden'ın bu ülkede 3 yıllık oturum izni bulunuyor.