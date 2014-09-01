Snowden belgelerinden: ABD, Türkiye’de üst düzey siyasi liderlerin bilgisayarlarına 6 ayda girdi

Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan “Snowden belgeleri”nde, ABD’nin Ankara’yı daimi bir ‘gözetim‘ altında tuttuğu öne sürüldü. Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelere göre ABD, ‘model ortaklık‘ ilişkisine rağmen Türkiye’nin ‘en üst düzey’ liderlerinin bilgisayarlarına kadar sızdı. Diken.com.tr’de yer alan habere göre, NSA, 2006′da bir dizi biriminin ortak çalışmasıyla Türkiye’nin en üst düzey siyasi liderlerinin bilgisayarlarına sızmayı hedefleyen geniş çaplı bir izleme programı başlattı. NSA içinde ‘Türkiye’ye Yüklenme Planı’ adı verilen girişim, hedefine sadece altı ayda ulaştı.

Alman dergisi Der Spiegel, eski NSA ajanı Edward Snowden’ın sızdırdığı, ABD ve İngiltere’nin-Türkiye’yi dinlediği iddialarıyla ilgili belgeleri yayımladı. Belgelerde, ABD’nin Türkiye’deki siyasi liderleri dinlediği öne sürüldü.

Der Spiegel’de yer alan iddialar şöyle:

NSA Türkiyeli yetkililerin bilgisi dahilindeki irtibat bürosunun yanı sıra hem Ankara’da hem İstanbul’da iki gizli dinleme istasyonu kurdu.

Türkiye’nin ne boyutta dinlendiği, ‘Ulusal İstihbarat Önceliklerinin Çerçevesi’ (NIPF) başlıklı belgede ortaya konuluyor. Altı ayda bir güncellenip başkana sunulan belgede, her ülkenin Amerikan perspektifinden nasıl göründüğü anlaşılıyor.

Spiegel’in yayımladığı Nisan 2013 tarihli NIPF belgesindeyse, Türkiye Amerikan istihbarat birimlerinin en çok hedef aldığı ülkelerden biri olarak görünüyor. Öyle ki, Amerikan istihbarat servisleri tam 19 alanda bilgi toplamakla görevlendirilmiş. Bu alanlar arasında, Türkiye’de ‘liderlerin niyetlerini’ anlamak gibi başlıklar da bulunuyor.

Spiegel, Alman istihbarat servisi BND’nin de Türkiye’yi dinlediğini hatırlatarak, ”Bu, BND’nin Ankara hükümetini gözetleyen tek istihbarat servisi olmadığını gösteriyor’‘ ifadesini kullandı.

Önceliklerin sıralandığı belgede, Türkiye hükümetinin ‘liderlik niyeti’ başlığı istihabarat önemi sıralamasına ikinci sıradan girmiş. Üçüncü en çok önem verilen alanlarsa, ordu ve altyapısı, dış politika amaçları ve enerji güvenliği olarak sıralanıyor. Aynı çerçeve belgesinde PKK da istihbarat hedefi olarak yer almış ama sıralamadaki yeri çok daha düşük.

NSA bilgisayarlara altı ayda girdi

Belgeye göre, NSA 2006′da bir dizi biriminin ortak çalışmasıyla Türkiye’nin en üst düzey siyasi liderlerinin bilgisayarlarına sızmayı hedefleyen geniş çaplı bir izleme programı başlattı. NSA içinde ‘Türkiye’ye Yüklenme Planı’ adı verilen girişim, hedefine sadece altı ayda ulaştı. Bir belgede, ‘kazanan şifre’nin bulunması şu ifadelerle adeta kutlanıyor: ”Bir bilgisayar ağını kırma yönündeki ilk başarılarını Türkiye liderliğine karşı elde ettiler!’‘

Diplomatları ‘Pudra’yla izlediler

Türkiye’nin ABD’deki diplomatları da dinlendi. 2010 tarihli bir gizli belgeden, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin ‘Pudra’ kod adı verilen bir programla izlendiği anlaşılıyor. Buna göre, NSA çalışanları Elçilik binasındaji telefon sistemlerine erişebiliyor ve bilgisayarlardan da doğrudan bilgi alabiliyordu.

NSA, Türkiye’nin Washington Elçiliği’nde diplomatların kullandığı bilgisayarlara casus yazılımlar ekledi.

Dört ülkeyle paylaşıldı

Belgeye göre NSA, Türkiye hakkında ediğindiği bilgileri istihbarat paylaşımı konusunda ‘Beş Göz’ adı verilen bir anlaşma içinde olduğu Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’yla da paylaştı.

Spiegel, ‘Beş Göz’ grubu içindeki İngiliz istihbaratı GCHQ’nun Türkiye’de siyasi hedefleri ve enerji sektörünü zaten kendi başına izlediği notunu da düştü.

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