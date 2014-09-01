Snowden belgelerinden: PKK'ya karşı Türk Amerikan işbirliği bilinenden çok daha derin

Der Spiegel dergisinin yayımladığı Snowden belgelerinde, Türkiye ile ABD arasında PKK’ya karşı mücadele için özel bir ortak istihbarat paylaşımı birimi kurulduğu öne sürüldü.

Der Spiegel, habere Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve AKP hükümetince kesin dille reddedilen ‘Roboski istihbaratının ABD’den alındığı’ iddiasını hatırlatarak girdi.

Diken.com.tr'de yer alan habere göre, PKK konusundaki istihbarata dair belgelere dayanan şu bilgilere yer verdi:

NSA’in geçen yıl hakkında istihbarat topladığı hedefleri arasında PKK, Rusya’dan sonra ikinci oldu.

İki ülke arasında PKK’ya karşı istihbarat alışverişi öyle derin ki, Türkiye içindeki bazı PKK liderlerinin cep telefonlarını nerede kullandığına ilişkin de bilgi verdi; bu bilgiler her altı saatte bir güncellendi. 2005′teki bir askeri operasyonda, NSA her saat başı bilgi verdi.

’2006′da onlarca PKK’lı

NSA aracılığıyla öldürüldü’

Ocak 2007 tarihli ve ‘çok gizli’ damgalı bir belgeye göre, NSA Türkiye’ye bazı PKK üyelerinin yerine dair bilgi ve telefon konuşmalarının kayıtlarını verdi. Der Spiegel, bu kişilerin Türk ajanlarca muhtemelen yakalandığını ya da öldürüldüğünü yazdı.

Belgede, ”NSA tarafından Türkiye’ye PKK iletişimine dair verilen coğrafi veriler ve ses kayıtları, geçen yıl onlarca PKK üyesinin öldürülmesine veya yakalanmasına yol açan somut istihbarat sağladı” deniliyor.

‘Para akışı takip edildi’

Amerikan hükümeti, PKK’nın para akışına ve yurtdışındaki liderlerinin yerlerine dair bilgi paylaştı. NSA, kendi içindeki ‘Parayı izle‘ adlı birim üzerinden, PKK liderlerinin Avrupa’daki para akışını tespit etti. Türkiye’yse Amerikalı ajanların işini kolaylaştırmak için PKK liderlerinin telefon konuşma kayıtlarını tedarik etti; ayrıca Rusya ve Ukrayna hakkında istihbarat paylaştı.

NSA, yurtdışında yaşayan PKK liderlerinin internet iletişimini de gözetledi. Türkiye istihbaratının, hedeflerin kullandığı e-posta adreslerini vermesiyle, NSA’in ‘işi kolaylaştı’.

’2007′de derin destek kararı alındı’

Mayıs 2007′de NSA ve Türkiye’ye ‘daha derin istihbarat desteği’ kararı aldı; Nisan 2013′te bir Türk heyetinin NSA’in Fort Meade’deki karargahına ziyaretine ilişkin bir belgede, PKK’ya karşı istihbarat paylaşımının genişlediği bilgisi yer aldı.

İki ülke arasında, ‘Ortak İstihbarat Füzyonu Hücresi’ adına bir ortak çalışma grubu bulunuyor. Burada Amerikalı ve Türkiyeli uzmanlar, Türkiye’nin PKK üyesi olduğundan şüphelenilen kişilere hava saldırısı düzenlemesi üzerine projelerde çalışıyor.

‘Aralık 2007′de hava saldırılarına istihbarat verildi’

Buna göre, Aralık 2007′deki bir dizi hava saldırısının hepsi bu birimin çalışması sonrasında düzenlendi.

Ortaklık, Obama yönetiminde de devam etti. Ocak 2012′de, Amerikalı yetkililer Türkiye’ye PKK’ya karşı daha farklı yöntemlerle yardım önerdi; bunlar arasında, dinlenen konuşmaları anlık olarak analiz etme yöntemi de vardı. Bu sistemle, eğer konuşan kişinin sesi biliniyorsa kimlik tespiti bile yapılabiliyor. Sistem, konuşmalar arasında kilit kelimelerin aratılmasına da olanak tanıyor.

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