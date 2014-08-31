Snowden belgelerinden: ABD, Fidan'ın 'İran ile bağlantılı' olabileceğini düşünüyor

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adı, Der Spiegel dergisinin yayımladığı Snowden belgelerinde yer aldı. Belgelerde, ‘Selam Tevhid‘ soruşturmasının temel iddiasını oluşturan, ancak hükümet tarafından kesin bir dille reddedilen ‘İran bağlantıları‘ iddialarından “olası İran bağlantıları” ifadeleriyle söz ediliyor.

‘Olası sorunlar’ başlığı altında

Diken.com.tr’deki habere göre, 15 Nisan 2013 tarihli ve ‘çok gizli’ damgalı belgede, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arasındaki ilişkiler ele alınıyor; Türkiye’yle ‘Sigint’ (signals intelligence) adı verilen işbirliğinin çerçevesi anlatılıyor.

‘Ortakla çıkabilecek olası sorunlar’ başlıklı son kısımdaysa şu ifade kullanılıyor: ”Amerikan istihbaratından son yıllarda gelen bilgiler, MİT / SIB’in başındaki Dr. xxx’in olası İran bağlantılarına işaret ediyor. Bu bağlantıların ABD’nin SIGINT ilişkisine nasıl etki edileceği şu an için bilinmiyor.” (Bu cümledeki ‘SIB’, 2012′de Genelkurmay’dan MİT’e devredilen ‘Sinyal İstihbarat Başkanlığı’nın kısaltması.)

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