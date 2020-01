Eski NSA ajanı Snowden'ı Joseph Gordon-Levitt canlandıracak

ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’un Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden hakkında çekeceği yeni filmde Edward Snowden’ı Joseph Gordon-Levitt’in oynayacağı kesinleşti.

Filmde, NSA’in (National Security Agency) eski sistem analisti Edward Snowden’ı, Don Jon ve Inception filmleriyle tanınan Amerikalı yıldız Joseph Gordon-Levitt canlandıracak.

Radikal'de yer alan habere göre, adının ‘The Snowden Files’ olacağı tahmin edilen film, ABD’nin tüm dünyadaki politikacıları takip ettirdiği ve dinlediğini ortaya çıkaran eski NSA çalışanı Snowden’ın yaşadıklarını anlatacak. Variety’nin aktardığı habere göre, henüz taraflar arasında görüşmeler başlamadı. Ancak hem Stone, hem de Levitt’in proje konusunda çok heyecanlı oldukları belirtiliyor.

Oliver Stone, filmin senaryosunu 2 kitaba dayanarak yazıp yönetecek. Bu kitaplardan ilki, İngiliz The Guardian gazetesinde çalışan muhabir Luke Harding’in yazdığı, The Snowden Files: The Inside Story of the World’s Most Wanted Man (Snowden Dosyaları: Dünyanın En Çok Aranan Adamının Hikayesi) adlı kitap. Filme kaynaklık eden diğer kitap ise, Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena’nın yazdığı Time of the Octopus (Ahtapotların Zamanı).

Bu yılın sonlarında ya da 2015’in ilk günlerinde filmin çekimlerine başlanması bekleniyor.