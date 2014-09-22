T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Eski NSA ajanı Snowden'ı Joseph Gordon-Levitt canlandıracak

Oliver Stone'un yöneteceği filmde Edward Snowden'ı Joseph Gordon-Levitt canlandıracak

22 Eylül 2014 20:21

ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’un Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden hakkında çekeceği yeni filmde Edward Snowden’ı Joseph Gordon-Levitt’in oynayacağı kesinleşti.

Filmde, NSA’in (National Security Agency) eski sistem analisti Edward Snowden’ı, Don Jon ve Inception filmleriyle tanınan Amerikalı yıldız Joseph Gordon-Levitt canlandıracak.

Radikal'de yer alan habere göre, adının ‘The Snowden Files’ olacağı tahmin edilen film, ABD’nin tüm dünyadaki politikacıları takip ettirdiği ve dinlediğini ortaya çıkaran eski NSA çalışanı Snowden’ın yaşadıklarını anlatacak.  Variety’nin aktardığı habere göre, henüz taraflar arasında görüşmeler başlamadı. Ancak hem Stone, hem de Levitt’in proje konusunda çok heyecanlı oldukları belirtiliyor.

Oliver Stone, filmin senaryosunu 2 kitaba dayanarak yazıp yönetecek. Bu kitaplardan ilki, İngiliz The Guardian gazetesinde çalışan muhabir Luke Harding’in yazdığı, The Snowden Files: The Inside Story of the World’s Most Wanted Man (Snowden Dosyaları: Dünyanın En Çok Aranan Adamının Hikayesi) adlı kitap. Filme kaynaklık eden diğer kitap ise, Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena’nın yazdığı Time of the Octopus (Ahtapotların Zamanı).

Bu yılın sonlarında ya da 2015’in ilk günlerinde filmin çekimlerine başlanması bekleniyor.

ETİKETLER

joseph gordon levittedward snowdenoliver stonethe snowden filesnsaulusal güvenlik ajansıluke hardingsnowden dosyalarıanatoly kucherenaahtapotların zamanıtime of the octopus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24