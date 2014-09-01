Snowden belgelerinden: İngiliz ajanları BOTAŞ, TPAO ve Çalık Enerji'yi dinledi, Mehmet Şimşek'in e-mailini izledi

Alman dergisi Der Spiegel’de yayımlanan ‘‘Snowden belgeleri’nde, Türkiye’deki enerji sektörünün İngiliz istihbaratı tarafından izlendiği iddia edildi. Buna göre, İngiliz istihbarat kurumu GCHQ, dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler dahil 13 ismi dinledi; bakanlıkların çatılarındaki iletişim sistemlerini uydudan inceledi. Diken.com.tr’de yer alan habere göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik gözetleme emrinde, bakana ait iki cep telefonu numarası ve özel bir gmail adresi yer alıyor.

Alman dergisi Der Spiegel’de yayımlanan ‘Snowden belgeleri’nde, İngiliz istihbaratının Türkiye’deki enerji sektörünü “yakından izlediği” iddia edildi.

Der Spiegel’in haberinde yer alan iddialar şöyle:

‘BOTAŞ, TPAO ve Çalık’

- Ekim 2008 tarihli ve ‘gizli‘ damgalı bir belgeye göre, GCHQ ajanlarından Türkiye Enerji Bakanlığı’nın yanı sıra Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilenen Çalık Enerji’ye ‘daha iyi erişim’ sağlamasını istedi.

- Hazırlanan dinleme listesinde, dönemin enerji bakanı Hilmi Güler dahil 13 isim yer alıyordu.

- GCHQ 2008 yılında, bakanlıkların ve enerji şirketlerinin çatılarının uydu görüntülerini incelemeye başladı. Amaç, binalarda ne tür iletişim sistemlerinin kullanıldığını ve bunlara nasıl sızılacağını tespit etmekti. Ancak belgede, bu projede sonuna kadar gidilip gidilmediğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.

‘Şimşek’in özel gmail adresi

ve iki numarası biliniyordu’

- Şimşek’e yönelik gözetleme emrinde, bakana ait iki cep telefonu numarası ve özel bir gmail adresi yer alıyor. GCHQ, Der Spiegel’in ilgili sorularını yanıtlamadı.

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