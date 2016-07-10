ABD tartışıyor: Polisin Dallas saldırganını bombalı robot ile öldürmesi etik mi?

ABD’de, Dallas’ta 5 polisin öldürüldüğü saldırı sonrası 'etik' ve 'iç savaş' tartışmaları gündeme geldi. Ülkede polis şiddetine karşı gösteriler sürerken, Dallas saldırısı sonrası Afroamerikanların polislere ateş açtığı haberleri geldi. New York Post gazetesinin, polis yönelik saldırıları ve siyahilere yönelik polis şiddetini “İç Savaş” başlığı ile haberleştirmesi tepkilere sebep oldu. Dallas saldırganı Micah Xavier Johnson’ın ise etrafının polislerle sarılmasına rağmen C4 patlayıcı taşıyan robot ile öldürülmesi 'etik' tartışmalara sebep oldu. Ayrıca saldırganların radikal Afroamerikan örgütleri sosyal medyada takip ettiği ortaya çıktı. Bu sosyal medya hesaplarından biri Dallas saldırısından bir gün önce intikam için "polislere saldırı yapılması" çağrısında bulunmuş.

ABD’nin Dallas kentinde perşembe akşamı siyahlara yönelik polis şiddeti protesto edilirken, bir binanın çatı katından açtığı ateşle 5 beyaz polisi öldüren ve 7’si polis 9 kişiyi yaralayan Micah Xavier Johnson’ın (25) Afrika kökenli bir Amerikalı olması ülkede etnik gerilim çıkabileceği endişesi doğurdu. Olayın ardından ülkenin farklı kentlerinden siyahların polislere ateş açtığı haberleri duyuldu.

"İç savaş" tartışması

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dallas’taki saldırıdan saatlerce önce Tennessee’de Johnson gibi yine Amerikalı eski bir askerin silahlı saldırı yaptığı ortaya çıktı. Lakeem Keon Scott adlı siyahi saldırgan, otoyola çıkarak geçen araçlara ateş açtı ve bir beyaz kadını öldürdü, biri polis 3 beyazı da yaraladı. Scott polis tarafından yakalanırken, saldırıyı "siyahlara karşı polis şiddetine misilleme" olarak yaptığını söyledi. Dallas saldırısının ardından başka yerlerden de polise saldırı haberleri geldi. Missouri’de önceki gün Antonio Taylor (31), kimliğini kontrol eden polisi sırtından vurdu. Georgia’da ise bozulan bir araç ihbarı üzerine olay yerine gelen bir polis memuru vuruldu. Önceki gün polislerin siyahları vurmasına yönelik gösteriler sürdü. Illinois’te ABD Başkanı Obama’nın evinin önünde toplanan eylemciler, ölü gibi yere yatarak polis şiddetini protesto etti. California’da “ABD’deki ırkçı polis terörünü durdurun” yazan dev bir pankart açıldı. Ülkede gerilim artarken, New York Post gazetesinin “İç Savaş” başlığı büyük tepki çekti. Huffington Post sitesi ise “Burada ırk savaşı yok” başlığını attı.

Evinde patlayıcı bulundu

Yetkililerin yalnız hareket ettiğini düşündüğü eski asker Johnson’ın takip ettiği ‘Afrikalı Amerikalılar Savunma Ligi' adlı grubun Facebook sayfasından "polislere saldırın" mesajları paylaşıldığı tespit edildi. Daily Beast haber sitesine göre, geçtiğimiz günlerde Alton Sterling adlı siyah Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından sözkonusu sayfada böyle bir çağrı yapıldığı tespit edildi. Johnson’ın militan bir siyah örgütü olan Yeni Siyah Panter Partisi’ni de Facebook’tan takip ettiği belirtildi. Johnson’ın Dallas yakınındaki evinde yapılan aramalarda bomba yapım malzemeleri, kurşun geçirmez yelekler, tüfekler, cephane ve savaş taktikleri dergisi bulundu. Afganistan’da ABD ordusunda görev yaptığı belirlenen Johnson’ın bir kadın askere tacizde bulunduğu suçlamasına uğraması sonucu geri gönderildiği ifade ediliyor. Xavier olan ikinci adı nedeniyle ‘X’ diye bilinen Johnson’ın üvey annesinin beyaz olduğu da ortaya çıktı. Babası James ve üvey annesi Donna, Teksas Garland’daki mahallelerinde polise yardım eden mahalle bekçiliği grubunda da yer almış.

Başkan Obama erken dönüyor

ABD Başkanı Barack Obama, Dallas saldırısı nedeniyle Polonya’nın başkenti Varşova’daki NATO Zirvesi’nin ardından İspanya’daki ziyaretini kısa tutacak. İspanya’dan pazartesi günü ayrılması planlanan Obama, bugün dönme kararı aldı. Barack Obama, hafta içinde Dallas’ı ziyaret edecek. Saldırı nedeniyle ABD Başkanlık seçimine girecek Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, seçim programlarını iptal etmişti.

"ABD bölünmüş ülke değil"

ABD Başkanı Barack Obama, Varşova’daki NATO Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında Dallas’ı ziyaret ederek saldırıda hayatını kaybeden polislerin yakınlarına başsağlığı dileyeceğini belirterek şunları söyledi. “Saldırıda öldürülenlerin aileleri ve ABD için zor bir haftaydı. Amerika düşünüldüğü gibi bölünmüş bir ülke değil. ABD’de müthiş bir kutuplaşma olduğu ve 1960’lardaki duruma dönüldüğü doğru değil. Ayaklanmalar görmüyorsunuz, polis barışçıl gösteriler yapanların peşinde değil... Dallas’taki saldırıları düzenleyen çıldırmış bir kişi ve onun gibilerin hareketleri ABD’yi, Afrika kökenli Amerikalıları ve Amerikalı Müslümanları temsil etmiyor.”

"Katil robot etik mi" tartışması

Micah Xavier Johnson’ın etrafı güvenlik güçleri tarafından sarıldıktan sonra bomba taşıyan bir robotla öldürülmesi de etik tartışmaları başlattı. ABD’de polis ilk kez bir saldırganı öldürmek için robot kullandı. AP ajansına konuşan askeri uzmanlar, savaş bölgelerinde nadiren de olsa robotların düşmanı öldürmek için kullanıldığını söyledi. Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings, robotun C-4 patlayıcı taşıdığını açıkladı. Dallas’ın siyahi emniyet müdürü David Brown ise “Bombalı robotu kullanmak dışında başka bir seçenek görmedik. Diğer seçenekler, polis memurlarını büyük tehlikeye sokacaktı” dedi.