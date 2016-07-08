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Dünya

5 polisi öldüren Dallas saldırganının kimliği belli oldu

Dallas Polis Şefi David Brown, zanlının ‘beyaz insanları, özellikle de polisleri’ öldürmek istediğini söylediğini açıkladı

08 Temmuz 2016 22:01

Teksas güvenlik güçlerinin, ABD'de bu hafta iki siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine Dallas'ta düzenlenen protestolarda 5 polisi öldüren, 8’i polis 10 kişiyi de yaralayan saldırganın kimliğini tespit ettiği iddia edildi. Güvenlik güçleriyle girdiği çatışmanın ardından patlayıcılarla öldürülen saldırganın, 25 yaşındaki Micah Johnson olduğu açıklandı.

Saldırganın kimliğini açıklama yetkisi olmadığı için isminin yayınlanmaması şartıyla AP’ye konuşan bir yetkili, zanlının nereli olduğuna dair ise ellerinde bir bilgi olmadığını belirtti.

 

"Özellikle beyaz polisleri öldürmek istedi"

 

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Dallas Polis Şefi David Brown, zanlının ‘beyaz insanları, özellikle de polisleri’ öldürmek istediğini söylediğini açıkladı.

“Zanlı, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) konusunda kızgındı. Yakın zamanda polislerin gerçekleştirdiği vurulmalarla ilgili de kızgın olduğunu söyledi” diyen Brown, saldırıya dahil olması ihtimali bulunan şüphelileri de uyardı: “Eğer dışarıda bununla ilgisi olan biri varsa sizi bulacağız, sizi yasal yollarla elimize geçireceğiz ve adaleti sağlayacağız.”

 

"Bomba robotunu kullanmaktan başka çare yoktu"

 

Saldırganın bu açıklamaları patlayıcılarla öldürülmeden önce dile getirdiğini ifade eden polis şefi, “Zanlıyla silahlı çatışmaya girdik ve bomba robotunu kullanmaktan başka bir çare olmadığını gördüldü” dedi.

Brown, öldürülen şüphelinin herhangi bir grupla ilişkisi olmadığını ve tek başına hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

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