Obama: Dallas saldırısı vahşi ve aşağılık bir eylem

ABD'nin Dallas kentinde iki siyahın polis tarafından öldürülmesine tepki için düzenlenen protesto gösterilerinde keskin nişancıların açtığı ateşte beş polis memuru öldü.

NATO zirvesine katılmak üzere Polonya'da bulunan ABD Başkanı Barack Obama, Dallas'taki saldırıyı "Önceden planlanmış vahşi ve aşağılık bir saldrı" olarak niteledi.

Obama düzenlediği basın toplantısında "Emniyet görevlileri barışçıl bir gösteride insanları korumak için görevlerini yaparken saldırıya uğradı. FBI, Dallas emniyetiyle irtibat içerisinde. Bu saldırıyla ilişkili herkes gereken cezayı alacak. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.