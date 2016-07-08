ABD'de keskin nişancı saldırısı; vurulan 12 polisten 5'i öldü

ABD'nin Dallas kentinde iki siyahın polis tarafından öldürülmesine tepki için düzenlenen protesto gösterilerinde iki keskin nişancının açtığı ateşte beş polis memuru öldü. Keskin nişancı saldırısında 2'si sivil olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Dallas Emniyet Müdürü David Brown yazılı açıklamasında keskin nişancıların 12 polise ateş açtığını, üç polis memurunun öldüğünü, birinin durumu ağır iki polisin ameliyata alındığını söyledi. Ardından yapılan açıklamada iki polis memurunun daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Brown, gözaltında şüpheli bulunmadığını belirtip "Kapsamlı arama sürüyor" dedi.

Gösterileri düzenleyenlerden Jeff Hood, yerel Dallas Morning News gazetesine polise ateş açıldığını gördüğünü söyledi.

Hood, yürüyüşte göstericilerin önünde olduğunu, yanında da bir polis memurunun bulunduğunu söyledi ve "Altı, sekiz el ateşe benzeyen sesler duydum" dedi.

Hood, "İnsanların dağıldığını gördüm, yanımdaki polis ateş açılan yere doğru koştu. Sesin geldiği yerden kaçıp insanları sokaklardan uzaklaştırmaya çalıştım, bir yandan da vuruldum mu diye vücudumu yokluyordum" diye konouştu.

Louisiana'da Salı günü Alton Sterling'in, Çarşamba günü de Philando Castile'in polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto edenler, Dallas'ın yanı sıra, New York, Chicago ve Washington dahil birçok eyalette gösteri düzenledi.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Baton Rouge'da Salı günü Alton Sterling adlı bir siyah polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sterling'in ölümünden bir gün sonra Minnesota eyaletine bağlı St. Paul'de yine başka bir siyah Philando Castile trafik ışıklarında arabanın içindeyken polisin dışarıdan ateş etmesi sonucu öldü.

ABD Başkanı Barack Obama, iki siyahın polis tarafından öldürülmesiyle ilgili 'tüm Amerikalıların kaygılanması gerektiğini' söyledi.

Nato zirvesi için gittiği Polonya'da konuşan Obama, "Bu yalnızca siyahların sorunu değil. Bu yalnızca Latin Amerikalıların sorunu değil. Bu hepimizin önemsemesi gereken, tüm Amerikalıların bir sorunu. Tarafsız düşünen herkes kaygılanmalı" dedi.

İstatistiklere göre beyaz polisler tarafından öldürülenlerin çoğunun Afrikalı Amerikalı olduğuna dikkat çeken ABD Başkanı, emniyet teşkilatına 'içerideki önyargıların kökünü kazmaları' çağrısında bulundu.

"Ehliyetini çıkarıyordu"

Her iki olaydan kısa bir süre görüntüleri internette paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasıyla da protesto gösterileri düzenlendi.

Philando Castile, arabanın içindeyken dışarıda duran polis tarafından vurularak öldürüldü.

Kız arkadaşı Diamond 'Lavish' Reynolds'un yanında oturan Castile'in vurulmasının ardından Facebook'ta yaptığı canlı yayın hızla yayıldı.

Videoda genç kadın, polisin erkek arkadaşını polisin talebi üzerine ehliyetini almak için uzandığı sırada vurduğunu söylüyor.

Castile kanlar içindeyken polis ona silahını doğrultmaya devam ediyor.

Reynolds'un, "Ona dört el ateş ettiniz bayım. Yalnızca ehliyetini ve ruhsatını alıyordu bayım" dediği duyuluyor.

Polis de "Ona ehliyetine uzanmamasını ellerini havaya kaldırmasını söyledim" diyor

Reynolds polise ayrıca, erkek arkadaşı vurulmadan önce silah taşıma ruhsatı olduğunu ve bir silahı olduğunu söylediğini ifade ediyor.

Olayın ardından Minnesota Valilik binası önündeki protestoya katılan Reynolds, "Tüm dünyanın polislerin bizi korumak, bize hizmet etmek içinde, bizi öldürmek için burada olduklarını göstermek için video çektim" dedi.