ABD'de bir siyah daha polis tarafından öldürüldü, sevgilisi o anları canlı yayınladı

ABD’nin Minnesota eyaletinde Philando Castile adlı siyahi bir adam arabasının içindeyken polis tarafından vuruldu. Castile’ın sevgilisi, adamın vurulması ardından olanları Facebook’ta canlı yayınladı.

Videoda genç kadının, polisin erkek arkadaşını sadece ehliyetini almak için uzandığından dolayı vurduğunu anlatıyor. Görüntülere göre, adam kanlar içindeyken polis silah doğrultmaya devam ediyor.

Kadın videoda ayrıca, vurulması öncesinde Castile’ın polise silah taşıma ruhsatı olduğunu ve bir silaha sahip olduğunu söylediğini belirtti.

Kadın, “Ona dört mermi sıktınız bayım. Sadece ehliyetini ve ruhsatını alıyordu” dedi.

Emniyet yetkilileri olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Salı günü bir siyahi de polis tarafından vurularak öldürüldü

Salı günü de Louisiana’nın başkenti Baton Rouge’da Alton Sterling adlı bir siyah adam polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olay sonrası ortaya çıkan bir video kaydı, iki polisin adamla itişerek tartıştığını, polislerin adamı yere yatırdığını ve sonra ateş ettiğini gösteriyordu.

ABD’de son dönemde siyahların polis tarafından öldürülmesi büyük bir gerilime ve protestolara yol açmış durumda. Ülkede her yıl çoğunluğu siyahi 1000’den fazla kişi polis tarafından öldürülüyor.

Louisiana Eyaleti’nde Salı günü polis tarafından öldürülen adamla ilgili protestolar da sürüyor.