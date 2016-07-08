ABD basınından Dallas saldırısı yorumu: İç savaş, çılgınlık

ABD'nin yakın tarihinde polisleri hedef alan en büyük çaplı saldırı olarak kayıtlara giren Dallas'taki keskin nişancı saldırısı, Amerikan medyasında "İç savaş" başlığıyla verildi.

Washington Post gazetesi, polislere yapılan saldırı haberinde “pusu” kelimesini kullandı. Washington Post, “Dallas'taki pusuda 5 polis öldürüldü, 7 polis yaralandı” başlığıyla sunduğu haberde, ABD’de polis şiddetini protesto gösterilerinde polislere pusu kurulduğuna yer verdi.

New York Times gazetesi ise "Dallas'ta pusu: Protestoda keskin nişancı saldırısında 5 polis öldürüldü" başlığıyla verilen haberde keskin nişancının öldürüldüğü ve diğer 3 şüphelinin yakalandığı bilgisine yer verildi.

New York Post: İç savaş

New York Post gazetesinin "İç savaş" manşetiyle gördüğü saldırıya ilişkin "Polis karşıtı protestoda 4 polis öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

Daily News gazetesinin "Çılgınlık" manşetiyle geçtiği olay, Dallas Morning News gazetesinde "Pusu" üst başlığıyla kendine yer buldu.

ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal ise 1. sayfasında "Dallas'ta polisler öldürüldü" başlığını kullandı.

CNN kanalı ise saldırıyı "Dallas'ta 5 polis öldürüldü: 11 Eylül'den bu yana polisler için en ölümcül gün" ifadeleriyle yansıttı. Özellikle 11 Eylül saldırılarından bu yana bir olayda en fazla sayıda Amerikan polisinin öldürülmüş olmasına vurgu yapılan haberde, ülkenin zor günlerden geçtiği kaydedildi.

Bir diğer haber kanalı ABC News de benzer bir yaklaşımla dünün, polisler için en kanlı günlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Dallas toplu saldırısı, 11 Eylül'den bu yana polisler için en ölümcül gün" başlığını kullandı.