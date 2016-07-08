Dallas'taki keskin nişancı öldü



Amerikan medyası, beş polisi öldüren ve altı polisi de yaralayan keskin nişancının, polisle uzun süren çatışmanın ardından saklandığı otoparkta öldüğünü bildirdi. Dallas Morning News ve CBS11 kanalı ise saldırganın kendisini öldürdüğünü belirtti.

Polisten saldırganın öldüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kimi haberlerde de saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi. Emniyet Müdürü David Brown, gece saatlerinde iki kişinin yüksek noktalardan polise ateş açtığını bildirdi.

Emniyet Müdürü Brown, otoparkta saklanan ve öldüğü haberleri yapılan keskin nişancının kendilerine ateş açmasından sonra bir süre silahlı çatışmanın devam ettiği ve saldırganın, 'Sonun geldiğini ve daha fazla polis öldüreceğini' söylediğini belirtti.

Brown, saldırganın otopark ve şehrin merkezinde birçok yerde bomba olduğu tehdidini savurduğunu aktardı. Polis yetkilisi otoparktaki saldırgan dışında başka saldırganlar olup olmadığının ise henüz belli olmadığını kaydetti.

Polisin saldırıdan sonra otoparkta biri kadın üç kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Şüphelilerden birinin kendisinin teslim olduğu belirtildi.

'Bizi hedef aldığını sandık'

Protestolara katılan bir görgü tanığı, gösteride siyah, beyaz ve Latin Amerikalı olmak üzere her kesimden insan bulunduğunu anlattı. Birden bire ateş açıldığını belirten görgü tanığı, önce kendilerinin hedef alındığını zannettiklerini aktardı.

Olaya kaldığı otel odasından tanık olan ve videoya çeken bir görgü tanığı ise keskin nişancılardan birini gördüğünü ve saldırganın kendisine yaklaşan polis memurunu öldürdüğünü aktardı.

Dallas Belediye Başkanı Mike Rawling olayı, 'Dallas için kalp parçalayıcı bir an' olarak değerlendirdi. Rawling, 'Bir araya gelip, silahları kaldırıp, kimi zaman hissettiğimiz yaralarımızı sarmalıyız' dedi.

Dallas'daki protestoların fitilini ateşleyen olay, Çarşamba günü Louisina'da Alton Sterling ve Perşembe günü de Minnesota'da Philando Castile adlı Afro-Amerikalıların polis tarafından vurulması oldu. ABD'de Michael Brown ve Freddie Gray başta olmak üzere polis kurşunuyla hayatını kaybeden siyahîler sonrasında ülke genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenlenmeye başladı. Protestolara çoğu yerde şiddet karıştı. Protestolarda kullanılan 'Siyahların Hayatı Önemlidir' sloganı bir harekete dönüştü. Dallas'taki saldırı da 'Black Lives Matter' protestosu sırasında düzenlendi.

Teksas Eyaleti'nin üçüncü büyük kenti Dallas'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bin. Pamuk ve petrol merkezi olan Dallas daha sonra bir teknoloji merkezine dönüştü. 1963 yılında ABD başkanı John. F. Kennedy Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.