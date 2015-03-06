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Dünya

ABD ordusu 'uçan tabut' F4'leri testlerde hedef olarak kullanıyor

Son 35 yılda 14 pilot şehit olduğu F4 savaş uçakları, ABD ordusunda 1996 yılında emekli edildi

06 Mart 2015 00:05

Ali Küpeli

Son 10 günde gerçekleşen iki ayrı kazada altı pilotun hayatını kaybetmesi, F4 savaş uçaklarını tekrar gündeme getirdi. Kamuoyunda ‘uçan tabut’ olarak bilinen, F4’ler ABD’de 1996 yılından bu yana kullanılmıyor.

McDonnell Douglas şirketi tarafından üretilen F4 Fantom savaş uçakları, ilk uçuşunu 1960 yılında gerçekleştirdi. Önce Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından denemeye tabi tutulan uçaklar, daha sonra Hava Kuvvetleri filosuna dahil edildi. Vietnam Savaşı’ndaki performanslarıyla dikkat çeken F4 savaş uçakları, son olarak Körfez Savaşı’nda kullanıldıktan sonra 1996 yılında emekliye ayrıldı.
 
Emekliye ayrılan F4’ler ABD ordusu tarafından son 20 senedir modern savaş uçaklarının saldırı testlerinde ‘hedef’ olarak kullanıyor.
 
Florida ve New Mexico’da yer alan iki ayrı üsse depolanan uçaklar, modernize edilerek insansız hava aracına dönüştürülüyor. Bu F4’ler daha sonra yeni üretilen modern uçaklara test aşamasında ‘hedef’ oluyor.
 

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