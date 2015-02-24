4 pilotun şehit olduğu RF-4E uçaklarını Almanya 1994'te hizmetten çıkarttı

Suriye'de uluslararası hava sahasında düşürülmesi ile gündeme gelen RF-4E uçaklarının yıl sonunda emekli edilmesi planlanıyordu. Burnunda özel kamera taşıyan ve keşif amaçlı kullanılan RF-4E'lerin kazalarında 35 yılda 12 uçak düştü. 12 pilot şehit oldu.



DHA'nın haberine göre, RF-4E'ler, Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1974'ten bu yana kullanılan F-4E uçaklarının keşif modeli. Uçaklar burunlarında özel kamera taşıyor. Bu uçaklar, keşif amaçlı kullanılıyor. Türk Hava Kuvvetleri’ni 1980’de ABD’den 8 uçak geldi.



Bunu, 1992-94 yılları arasında Alman Hava Kuvvetleri’nin hizmetten çıkarttığı 46 uçak izledi. Bu uçaklardan 32’sine yapısal yenileme yapıldı. Kalanlar yedek parça olarak ayrıldı.

Gövde ömürlerini doldurmaya başlayan uçaklardan 16’sı ayrıldı ve 2009-2011 arasında IŞIK Modernizasyonundan geçirildi. Halen RF-4E’ler Eskişehir’de 113 ve Malatya/Erhaç’taki 173. Filo’da görev yapıyordu. Geçtiğimiz yıl, tüm kalan uçaklar Malatya'da toplandı. Halen Hava Kuvvetleri’nin envanterinde kalan uçak sayısı 13.

Yerini F-16'lara bırakacaklar

Ancak ıslak film sistemi kullanan uçaklar, yıl sonunda emekli edilecek. RF-4E'lerin yerine özel pod kullanan F-16'lardan keşif amaçlı yararlanılacak. Bu uçaklar, taşıdıkları pod ile yüksek çözünürlükte dijital görüntü alabiliyor. Çekilen görüntüler eş zamanlı olarak yere iletiliyor.

Son 4 yılda 4 uçak düştü

Modernizasyon sonrasında 3 Ekim 2011’de Konya, 22 Haziran 2012’de Akdeniz’de ve son olarak Sivas’ta 30 Eylül’de 173 Filo’ya ait olan 3 uçak düştü. Dört pilotun şehit olurken son olayda 2 pilot atlayarak kurtuldu.

RF-4E kazaları

20 Ekim 1995: 113. Filo’ya ait RF-4E (69-7485) uçağı Kütahya’da düştü. İki pilot atladı.

5 Kasım 1996: Malatya’dan kalkan 173. Filo’ya ait RF-4E (69-7469) Batman’da düştü.

10 Ocak 2002: Sivas Gürün’de 173. Filo’ya ait iki RF-4E çarpıştı, pilotlar fırlatma koltukları ile uçaklardan atladı.

9 Ocak 2003: 173. Filo’ya ait iki RF-4E kol uçuşu sırasında birbiriyle çarpıştı. Olayda Yzb. Fazıl Taştan, Yüzbaşı Ali Rıza Sadak, Üsteğmen Semih Desticioğlu ve Üsteğmen M. Fatih Ongun şehit oldu.

22 Haziran 2005: Düşen RF-4E uçağında Yüzbaşı Mustafa Akyüz ve Pilot Üsteğmen Melih Çelik atlayarak kurtuldular.

3 Ekim 2011: 173. Filo’ya ait RF-4E, Konya’da yapılan tatbikatta düştü. Kazada Binbaşı Serdar Kandemir ve Üsteğmen Engin Kayadibi şehit oldu.

22 Haziran 2012: 173. Filo’ya ait RF-4E uçağı (77-0314) Akdeniz açıklarında Suriye tarafından atılan füze ile düşürüldü. Kazada Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

30 Eylül 2013: Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarında düşen 173. Filo’ya ait RF-4E uçağında Binbaşı Serdar Çeliker, Yüzbaşı Fatih Tüm atlayarak kurtuldu.

24 Şubat 2015: Malatya'dan havalanan ikili RF-4E kolu havada çarpıştı. Uçakta bulunan dört pilot şehit oldu.