Malatya'da iki keşif uçağı düştü; 4 pilot şehit oldu

Malatya 7’nci Ana Jet Üssü’nüden havalanan iki F4 askeri eğitim uçağı saat 19.40 sıralarında Akçadağ ilçesi Ekinciler mevkiinde düştü. İçişleri Bakanı Efkan Ala, TBMM'de yaptığı açıklamada 9:05'te radardan kaybolan uçaklarınların enkazına ulaşıldığını ve 4 pilotun şehit olduğunu söyledi.

Kazada Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmen Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu.

Bazı milletvekillerinin kazanın nedeniyle ilgili sorularına Ala, uçak kazasının kesin nedeninin ancak kaza kırım raporundan sonra açıklanabileceğini kaydederek, "Şu anda mümkün değil. Malatya sınırları içinde Akçadağ mevkiinde....Tabii tahminlerimiz var. Birbirine çarpma olabilir büyük ihtimalle ya da hava şartları...Dışarıdan bir şey söz konusu değil. İki uçağın enkazına da ulaşıldı. Maalesef 4 pilotumuz da şehit olmuştur" karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan iki askeri eğitim uçağıyla Akçadağ ilçesi yakınlarında irtibatın kesildiği bilgisi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların patlama sesi duyduklarını bildirmeleri üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışması Potolar mevkisinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yoğun sis olan bölgede uçakların enkazının bulunduğu öğrenildi. Araçların gidemediği alana bir süre yürüyerek ulaşan ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden saat 18.07'de planlı gece uçuş eğitimi için kalkan iki RF-4E keşif uçağı ile saat 19.05'te radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 20.45'te iki uçağımızın da enkazına ulaşılmış ve maalesef dört kahraman pilotumuz şehit olmuşlardır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da iki askeri uçağın düşmesi sonucu 4 pilotun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini ve bu acı haberin, milletçe herkesi derinden üzdüğünü bildirdi.

Erdoğan, Malatya'da iki askeri uçağın düşmesi ve 4 pilotun şehit düşmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Malatya 7. Ana Jet Üssü'nden planlı gece uçuş eğitimi için kalkan iki RF-4E keşif uçağının düşmesi sonucu 4 pilotun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu acı haber, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Görevlerini ifa ettikleri sırada hayatlarını kaybeden kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."

Başsağlığı mesajları

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Malatya'da iki askeri uçağın düşmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den, telefonda bilgi aldı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başbakan Davutoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürürken, Malatya'da iki askeri uçağın düşmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile iki kez telefonda görüştü.



Görüşmede, olayla ilgili bilgi alan Başbakan Davutoğlu, 4 askerin şehit olması nedeniyle Orgeneral Özel ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e başsağlığı mesajı gönderdi. Çiçek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kanada'dan gönderdiği mesajda, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif uçuşu gerçekleştiren iki askeri eğitim uçağının Malatya Akçadağ ilçesi yakınlarında düştüğü elim kazada 4 pilotumuzun şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Şehit pilotlarımıza Allah'tan rahmet, size ve şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."