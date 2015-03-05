Şehit pilotun babası: Saraylar yapana kadar uçan tabutları değiştirin

Konya'da şehit olan Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış'ın babası Hayri Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saraylar yapana kadar uçan tabutları değiştirsin. Yandım ben yandım, yanıyorum..." dedi.

CHA'nın haberine göre, Konya’da 112'nci filoya ait F-4E 2020 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Binbaşı Pilot Mustafa Danış’ın evine acı haber ulaştı. Acı haberi alan aile yakınları yıkılırken, yakınları ve komşuları da evlerine taziye için akın etti.

Baba Tanış basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunları yazın 'yavrum uçan tabut ile gitti' diye. Yazmazsanız en adi insansınız. Saraylar yapana kadar uçan tabutları değiştirsin. Saray yapana kadar uçan tabutları değiştirsin. Yandım ben yandım, yanıyorum. Ben yanıyorum onlar da yansın. Onlar da yansın. Ben öldüm artık bundan sonra öldüm. Millet vatandaş duysun bunları. Başka analar ağlamasın, başka ocaklar sönmesin."

'Fırlatma koltuklarının çalışmadığını sürekli söylüyordu'

Şehit Pilot Mustafa Tanış’ın çocukluk arkadaşı şu bilgileri verdi:

"En son 15 gün önce görüştük kendisiyle. Yeni kızı olmuştu. 9 aylık bir kızı vardı. Benim kızım 15 aylık bakımını falan konuşuyorduk kendisiyle. Babası çok gururluydu yani. Karıncayı incitmeyecek bir insandı. Çok mütevazıydi. Babası aslında bugün Eskişehir’e gideceklerdi. Gelininin yanına biletini almışlardı. İşte gelinini arayınca gelininden öğrendi. Ankara’dan bir isteğiniz var mı demiş gelinine.



Onlarda Almanya’ya göreve gidecekti kendisi, bebeklerine bakmak için babasıyla annesi gidecekti. Babası sabah yıkıldı işte. Kendisi F-4 pilotuydu. F-4’lerin değişmesi konusunda kendisi de diyordu zaten. Bu uçakların çok demode olduğunu, fırlatma koltuklarının çalışmadığını sürekli söylüyordu. F-16’ya geçse kendini daha güvende hissedeceğini söylüyordu ama olmadı. Babası ilk haberi aldığında, 'tabutta uçuyor oğlum' diyordu. İsyan ediyorlardı değişmesi için uçağın. F-4’lerin en son kalkacağını söylediler ama hala uçuyorlar."