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Konya'daki tatbikatta askeri uçak düştü

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığ'ndan havalanan F-4 askeri uçak düştü, 2 asker şehit oldu

05 Mart 2015 12:18

Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin 'Turaz Şahini 2015' tatbikatının devam ederken, bir uçak düştü. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üssü'ndeki tatbikat bu sabah başladı. Saat 09.50 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 22'nci kilometresinde Ortakonak Mevkii'nde bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

TSK: 2 pilot

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, planlı eğitim uçuşu için kalkan F-4E 2020 uçağının, Konya Atış Sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı / Eskişehir'den, 05 Mart 2015 günü saat 08.58'de, planlı eğitim uçuşu için kalkış yapan 112'nci Filoya ait bir adet F-4E 2020 uçağı saat 09.50'de Konya Atış Sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Maalesef iki genç kahraman pilotumuz şehit olmuştur" denildi.

 

Konya Valisi Erol'dan açıklama

 

Konya Valisi Muammer Erol, bir askeri eğitim uçağının Ortakonak Mahallesine yakın bir bölgede düştüğünü bildirdi.

Vali Erol uçakta bulunan pilotlardan birinin atladığını, diğer pilottan ise hala bilgi alınamadığını ve kazanın yaklaşık 15 dakika önce gerçekleştiğini kaydetti.

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