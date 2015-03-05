Son 9 günde 6 pilot şehit oldu

Malatya'da 24 Şubat günü düşen iki RF-4E/TM uçağında 4 pilotun şehit olmasının ardından, bugün meydana gelen F- 4E 2020 uçağında da 2 pilotumuz şehit düştü. Böylece 9 gün içinde düşün 3 uçakta 6 pilot şehit oldu.

DHA'nın haberine göre, Hava Kuvvetleri kaynakları, önceliklerinin uçuş emniyeti olduğuna dikkat çekerek uçaklarda herhangi bir sorun ortaya çıkması halinde hizmetten çekildiğini belirtirken, "Bu durumda uçuşlar durdurulur. Bu uçaklar ciddi bir modernizasyondan geçirildi. Atış sisteminden radarına kadar yeni nesil elektronik alt yapıya kavuştu. Yapılan modernizasyonda ayrıca gövde parçalarından kablolarına kadar yapısal anlamda da yenilenme sağlandı. Böylelikle hizmet ömürleri 2020'ye kadar sorunsuz uçacak şekilde uzatıldı" diye konuştu.

Her kazanın arkasından detayları raporların hazırlandığına ve mevcut tüm uçakların dikkatle gözden geçirildiğini belirten yetkililer "Son iki yıllık dönemde belki 2 F-4 kazası gündeme geldi. Ancak 5 F-16 düştü. Sonuçta F-16 uçakları F-4'lere oranla çok daha yeni. Konya'da meydana gelen son kazanın sonuçları, detaylı hazırlanacak raporun ardından belli olacak" diye konuştu.

Tecrübeli pilot sayısı azaldı

Malatya'daki kazada Hava Pilot Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya, Hava Pilot Üsteğmen Yasin Atalay ve Hava Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci şehit oldu. Bugünkü kazada da yine Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Tanış ve Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Delikanlı şehit düştü.

Peş peşe kazalarda 6 pilot hayatını kaybetti. Mecburi hizmetin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi ile son 4 yılda Hava Kuvvetleri'nden çok sayıda pilot ayrılmış ve özel sektöre geçmişti. Daha sonra mecburi hizmet yapılan değişiklik ile 14 yıla çıkartıldı. Son yıllarda Hava Kuvvetleri'nde görülen kazaların önemli bölümünde pilotaj hatalarının çıkması ise tecrübeli pilotların azalmasına bağlanıyor.

Hava Harp Okulu'nu bitirip teğmen rütbesi alan subay iki yıl pilotaj eğitimi alıyor. Temel pilotaj eğitiminin ardından görev yapacağı uçak tipinde eğitim gören teğmenler, arkasından filolara atanıyor. 'Tecrübeli' veya 'öğretmen pilot' kategorisine ulaşabilmek için bir pilotun en az 7-8 yıl uçması gerekiyor.